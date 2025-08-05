Стилист отмечает, что любит микс комфорта и изящества, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Галины Денисюк. Спортивный стиль – идеальная база, которую можно поднять на новый уровень благодаря аксессуарам, цветам и силуэту.
Читайте также Модные силуэты и фасоны лета 2025: топовые советы от украинского стилиста
Что такое спортивная элегантность?
Это симбиоз вещей, что обычно ассоциируются со спортом (трикотаж, худи, кроссовки, оверсайз), с элементами классики – например пиджак, шелковый платок, рубашка или каблуки. И здесь главное – не переборщить.
Речь не идет о полном total look из спортивного костюма. Мы играем на контрасте: например, костюм из мягкой ткани и туфли-лодочки. Или – базовая белая футболка, тренировочные штаны и структурированный жакет. Это всегда попадает в десятку,
– отметила стилист.
5 ключевых элементов спортивного шика
1.Тренировочные штаны прямого кроя
Они должны быть не слишком облегающие, желательно из качественного плотного трикотажа. Хорошо смотрятся с блейзером, жилетом или пальто классического фасона.
2.Оверсайз худи или свитшот
Выбирайте вещи только в хорошем состоянии: без катышков, с ровными швами, хорошей посадки. Идеальный вариант – в нейтральных цветах: беж, графит, молочный.
3.Белая рубашка
Это база, которая добавляет элегантности даже под спортивный топ. Галина советует носить ее расстегнутой поверх бралета или завязывать на талии.
Белая рубашка подходит к спортивным топам / Фото Pinterest
4.Кроссовки-универсалы
Стоит выбирать без агрессивного логотипа и чрезмерного декора. "Кожаные белые кроссовки – ваш лучший друг", – отметила Денисюк.
5.Аксессуары с акцентом на изящество
Серебряные серьги, очки в стиле cat eye, часы в стиле минимал – именно те детали, которые "подтягивают" образ.
Какие цвета выбирать?
Наиболее выигрышными являются пастельные, монохромные или земляные оттенки. Они создают впечатление спокойствия, статусности. Не бойтесь total black или total white – это всегда выглядит элегантно, даже если вы в спортивном костюме,
– отметила стилист.
Также прекрасно работают вставки из денима, экокожи, вязки – материалы, которые имеют фактуру и добавляют глубины образу.
Чего лучше избегать?
Образов в стиле "я только что с тренировки" – мокрые волосы, пятна от пота, потертые леггинсы;
Ярких кислотных цветов в спортивной одежде, если вы стремитесь к элегантности;
Слишком большого количества логотипов – это удешевляет вид.
Финальный штрих
"Когда вы сочетаете спортивное с классическим, это всегда немного о свободе. Но помните: элегантность – это не вещи, а состояние. Вы можете быть в спортивном костюме, но идти с поднятой головой, с макияжем, с парфюмом – и это уже будет о стиле", – уверена Галина Денисюк.
Поэтому экспериментируйте, миксуйте, не бойтесь смешивать "несовместимое". Спортивный стиль сегодня – это не про фитнес, это про личную силу, уверенность и легкость. Именно такую женщину хочет видеть мир в 2025 году.