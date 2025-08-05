Стилист отмечает, что любит микс комфорта и изящества, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Галины Денисюк. Спортивный стиль – идеальная база, которую можно поднять на новый уровень благодаря аксессуарам, цветам и силуэту.

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Что такое спортивная элегантность?

Это симбиоз вещей, что обычно ассоциируются со спортом (трикотаж, худи, кроссовки, оверсайз), с элементами классики – например пиджак, шелковый платок, рубашка или каблуки. И здесь главное – не переборщить.

Речь не идет о полном total look из спортивного костюма. Мы играем на контрасте: например, костюм из мягкой ткани и туфли-лодочки. Или – базовая белая футболка, тренировочные штаны и структурированный жакет. Это всегда попадает в десятку,

– отметила стилист.

5 ключевых элементов спортивного шика

1.Тренировочные штаны прямого кроя

Они должны быть не слишком облегающие, желательно из качественного плотного трикотажа. Хорошо смотрятся с блейзером, жилетом или пальто классического фасона.

2.Оверсайз худи или свитшот

Выбирайте вещи только в хорошем состоянии: без катышков, с ровными швами, хорошей посадки. Идеальный вариант – в нейтральных цветах: беж, графит, молочный.

3.Белая рубашка

Это база, которая добавляет элегантности даже под спортивный топ. Галина советует носить ее расстегнутой поверх бралета или завязывать на талии.



Белая рубашка подходит к спортивным топам / Фото Pinterest

4.Кроссовки-универсалы

Стоит выбирать без агрессивного логотипа и чрезмерного декора. "Кожаные белые кроссовки – ваш лучший друг", – отметила Денисюк.

5.Аксессуары с акцентом на изящество

Серебряные серьги, очки в стиле cat eye, часы в стиле минимал – именно те детали, которые "подтягивают" образ.

Какие цвета выбирать?

Наиболее выигрышными являются пастельные, монохромные или земляные оттенки. Они создают впечатление спокойствия, статусности. Не бойтесь total black или total white – это всегда выглядит элегантно, даже если вы в спортивном костюме,

– отметила стилист.

Также прекрасно работают вставки из денима, экокожи, вязки – материалы, которые имеют фактуру и добавляют глубины образу.

Чего лучше избегать?

Образов в стиле "я только что с тренировки" – мокрые волосы, пятна от пота, потертые леггинсы;

Ярких кислотных цветов в спортивной одежде, если вы стремитесь к элегантности;

Слишком большого количества логотипов – это удешевляет вид.

Финальный штрих

"Когда вы сочетаете спортивное с классическим, это всегда немного о свободе. Но помните: элегантность – это не вещи, а состояние. Вы можете быть в спортивном костюме, но идти с поднятой головой, с макияжем, с парфюмом – и это уже будет о стиле", – уверена Галина Денисюк.

Поэтому экспериментируйте, миксуйте, не бойтесь смешивать "несовместимое". Спортивный стиль сегодня – это не про фитнес, это про личную силу, уверенность и легкость. Именно такую женщину хочет видеть мир в 2025 году.