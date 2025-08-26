Вирішити проблему із затхлістю можна завдяки дешевому та простому методу, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку". Для цього вам знадобляться цілком прості інгредієнти, які знайдуться в кожному домі.

Чим вивести затхлий запах з шафи?

Найчастіше запах вогкості сигналізує про порушений мікроклімат у шафі. Погана циркуляція повітря та надмірна вологість призводять до того, що всі речі мають неприємний та поганий аромат, тож одягнути їх на себе стає справжньою проблемою.

  • Постійне провітрювання

Раз на тиждень дверцята шафи потрібно відчиняти на кілька годин. Завдяки цьому повітря зможе вільно циркулювати, тож поганий запах не накопичуватиметься на речах.

  • Складання сухих речей

Одяг та білизну після прання треба ретельно висушити, а тоді складати в шафу. Якщо ж волога буде присутня на речах, то згодом вбрання почне погано пахнути.

  • Помірне завантаження шафи

Не варто перевантажувати шафу великою кількістю речей. Коли повітря не рухається, то між одягом створюються ідеальні умови для появи затхлості.


Поради, яка допоможуть вивести поганий запах з шафи / Фото Pexels

Дотримання цих кількох правил значно покращить ситуацію, а додатково можна скористатися ароматними засобами, які покращать запах речей. У шафу можна класти натуральний абсорбент, який складається з поєднання кавової гущі та гвоздики.

Кавова гуща добре вбирає вологу й нейтралізує сторонні запахи, а гвоздика наповнює шафу пряним ароматом. Окрім того, вона має антисептичні властивості, тож перешкоджає розмноженню мікроорганізмів.

Після заварювання ранкової кави гущу треба розкласти тонким шаром на тарілці й дочекатися висихання. Після того, як вона стане розсипчастою, потрібно взяти натуральну тканину або маленький мішечок й насипати туди суху гущу. Додатково всередину треба вкинути кілька бутонів гвоздики.

Такі саше треба залишити в кутках шафи, між білизною чи повісити на вішаку. Також можна всередину додати палички кориці, сушену цедру, апельсин чи лимон.

Замість кави можна скористатися мішечками з рисом та сіллю, додавши всередину ефірну олію лаванди, чайного дерева та евкаліпта. Натуральні саше потрібно оновлювати кожних 3 тижні, бо з часом інтенсивний аромат може почати вивітрюватися.