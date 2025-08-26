Вирішити проблему із затхлістю можна завдяки дешевому та простому методу, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку". Для цього вам знадобляться цілком прості інгредієнти, які знайдуться в кожному домі.

Чим вивести затхлий запах з шафи?

Найчастіше запах вогкості сигналізує про порушений мікроклімат у шафі. Погана циркуляція повітря та надмірна вологість призводять до того, що всі речі мають неприємний та поганий аромат, тож одягнути їх на себе стає справжньою проблемою.

Постійне провітрювання

Раз на тиждень дверцята шафи потрібно відчиняти на кілька годин. Завдяки цьому повітря зможе вільно циркулювати, тож поганий запах не накопичуватиметься на речах.

Складання сухих речей

Одяг та білизну після прання треба ретельно висушити, а тоді складати в шафу. Якщо ж волога буде присутня на речах, то згодом вбрання почне погано пахнути.

Помірне завантаження шафи

Не варто перевантажувати шафу великою кількістю речей. Коли повітря не рухається, то між одягом створюються ідеальні умови для появи затхлості.



Поради, яка допоможуть вивести поганий запах з шафи / Фото Pexels

Дотримання цих кількох правил значно покращить ситуацію, а додатково можна скористатися ароматними засобами, які покращать запах речей. У шафу можна класти натуральний абсорбент, який складається з поєднання кавової гущі та гвоздики.

Кавова гуща добре вбирає вологу й нейтралізує сторонні запахи, а гвоздика наповнює шафу пряним ароматом. Окрім того, вона має антисептичні властивості, тож перешкоджає розмноженню мікроорганізмів.

Після заварювання ранкової кави гущу треба розкласти тонким шаром на тарілці й дочекатися висихання. Після того, як вона стане розсипчастою, потрібно взяти натуральну тканину або маленький мішечок й насипати туди суху гущу. Додатково всередину треба вкинути кілька бутонів гвоздики.

Такі саше треба залишити в кутках шафи, між білизною чи повісити на вішаку. Також можна всередину додати палички кориці, сушену цедру, апельсин чи лимон.

Замість кави можна скористатися мішечками з рисом та сіллю, додавши всередину ефірну олію лаванди, чайного дерева та евкаліпта. Натуральні саше потрібно оновлювати кожних 3 тижні, бо з часом інтенсивний аромат може почати вивітрюватися.