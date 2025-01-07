Є два види молі – харчова та платтяна, пише 24 Канал. Перша харчується сипучими продуктами, а от друга вже любить шерсть, мохер, хутро, альпаку, ангору, шовк, кашемір. Також їй до вподоби бавовняні та синтетичні вироби. Оселяється міль в шафах й харчується волокнами тканини, які містять кератин та білок, тож буквально знищує зовнішній вигляд речей.

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Міль з’являється в помешканні в пошуку тепла, тому її можна активніше помітити в шафі восени чи взимку. Комаха здатна знищити одяг, тому треба вжити всіх необхідних засобів, щоб її вивести з дому.

Привабливими для молі є тканини, які містять сліди поту, шкіри, жиру тощо, тому в шафі треба тримати лише чисті речі. Самка може відкласти від 30 до 200 яєць. Волокнами живляться гусениці, які вилупилися, тому міль треба виводити з шафи, щоб вона не повідкладала яйця, які потім знищать вбрання. Знищити міль можна кількома народними засобами.

Господарське мило

Візьміть кілька шматків господарського мила й розкладіть на полицях шафи. Аромат від мила відлякає міль, тож вона покине шафу або навіть не залетить всередину.

Оцет

Розведіть оцет з водою у рівній пропорції й обробіть розчином меблі. Після цього дайте шафі добре висохнути й тоді складайте одяг.



Основні поради виведення молі з шафи / Фото Pexels

Ароматні трави

Міль дуже добре відлякують різноманітні ефірні олії, особливо лавандова. Добре від молі допомагає розмарин та чебрець. Потрібно розбризкати всередині шафи олію або тримати в мішечку сушені трави. Міль дуже не любить запаху ромашки, полину, розмарину, гвоздики та лаврового листка.

Палички кориці

Кориця має специфічний запах, який відлякує міль. Розкладіть палички кориці по різних місцях, обгорнувши їх в пергаментний папір. Також паличку кориці можна підвісити на штангу для одягу.

Часник

Міль дуже не любить їдкого запаху часнику, тому варто очистити кілька зубчиків й поставити в шафу. Робити це варто лише у випадку, якщо міль справді побачили в шафі, бо якщо її немає, то для профілактики цей метод не зовсім підійде, оскільки речі можуть просочитися неприємним ароматом.