Чим вивести запах одягу з секонд-хенду за один раз: є 5 перевірених способів

Магазини з вживаним одягом досі залишаються популярними, оскільки за доволі низьку ціну на секонді можна придбати якісні речі в чудовому стані. Втім, таке вбрання має суттєвий мінус – це запах, який часом є настільки різким, що прання навіть не допомагає.

Неприємний аромат речей просочений формаліном, тому від такої санітарної обробки вони набувають специфічного запаху, пише 24 Канал.

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Багатьох людей такий різкий аромат відлякує, оскільки вони бояться, що в домашніх умовах вивести запах не вдасться, але це не так. Є кілька чудових методів, які добре працюють на речах з секонд-хенду й справді позбавляють їх від поганих ароматів.

Виведення запаху оцтом

Цей метод люблять багато господинь, оскільки він повністю виводить запах від формальдегіду. Вам потрібно 100 міліграмів оцту, 10 літрів гарячої води та 50 грамів соди. Всі інгредієнти потрібно розчинити у воді й замочити одяг в ньому на ніч. Вранці добре все прополощіть та киньте в прання. Кажуть, що саме ця процедура здатна вивести поганий запах з речей раз за один раз.

Виведення запаху замороженням

Цей засіб підійде для людей, які живуть у будинках чи мають незасклений балкон. Одяг з секонду потрібно розвісити на шнурівці на свіжому повітрі й залишити на всю ніч. Для додаткового ефекту вранці перемістіть їх у пакет й поставте в морозилку на кілька годин. Низька температура знизить інтенсивність запаху й знищить всі бактерії.

Після того, як витягнете речі з морозильної камери, замочіть їх ще на кілька годин в гарячій воді, а після цього виперіть в пральній машинці.



Різкий запах речей з секонду легко виводиться / Фото Pexels

Виведення запаху нашатирем

У 5 літрах теплої води розбавте одну столову ложку 10% нашатирного спирту. Річ з натуральної тканини треба помістити в ємність на 1 годину, а якщо вбрання синтетичне – то на 6 годин. Після замочування одяг треба повісити на свіже повітря на 3 години, а далі кинути в прання з додаванням ополіскувача й кількох крапель ефірної олії. Варто знати, що за такого способу не можна замочувати речі одночасно різних кольорів.

Виведення запаху морською сіллю

Щоб різкий запах вивітрився з речей варто скористатися ароматизованою морською сіллю. Одяг потрібно поставити в тазик й насипати всередину 2 стакани солі з кількома краплями ефірної олії. Далі треба залити гарячу воду й залишити все на 3 години. Прання після такого методу не є обов’язковим. Можна прополоскати речі й повісити сушитися.

Виведення запаху содою

Не увесь одяг з секонду можна прати. До прикладу, якщо ви придбали шубу чи пальто, тоді треба перекласти верхній одяг в пакет та засипати содою. Вона має поглинальні властивості, тож вбере неприємний запах. Далі ці речі треба протримати кілька днів на свіжому повітрі. Для кращої ефективності, в пакет з содою можна поставити активоване вугілля чи пакетики з чаєм.

Цей метод підходить для взуття. Його ставлять в пакет, кладуть сорбент, щільно зав’язують й через кілька днів виймають. Після цього взуття варто додатково ще продезінфікувати перекисом водню.