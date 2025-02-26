Про набряки можна забути: 5 порад, які виведуть зайву воду з організму

Часом жінки можуть відчувати, що тіло набрякає. Це стається через затримку води в організмі. Її надлишок з’являється тоді, коли тіло утримує більше рідини, ніж потрібно для підтримки нормального водного балансу.

Вода затримується через надмірне споживання солі, недостатню фізичну активність чи гормональні зміни, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Утримана вода накопичується в тканинах, викликаючи набряки.

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Втім, впоратися з цією проблемою просто, а вивести з організму воду можна доволі швидко, потрібно лише дотримуватися кількох порад.

Зменште кількість солі

У солі міститься натрій, який затримує воду в організмі. Спробуйте зменшити споживання соді, обираючи натуральні приправи без зайвого натрію. Обмежте вживання солоних продуктів: чипсів, консервів та соління.

Пийте більше води

Достатня кількість води допомагає виводити зайву воду з організму. Постарайтеся щодня випивати хоча б 8 склянок чистої води. Це допоможе підтримувати водний баланс та сприятиме кращому функціонуванню нирок, які відповідають за виведення рідини.



Вживайте достатню кількість води / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Добре спіть

Для нормального функціонування організму велике значення має якісний сон. Під час сну урівноважується водний баланс. Недостатній сон може сприяти затримці води, достатня кількість сну виведе воду з організму та зменшить набряки.

Носіть компресійний одяг

Спеціальні колготки чи гетри можуть допомогти зменшити набряки в ногах. Вони допомагають підтримувати циркуляцію крові та зменшують накопичення рідини в кінцівках. Їх корисно носити при перельотах чи довгою дорогою в машині.

Займайтеся спортом

За допомогою тренувань можна легко вивести зайву воду з організму. Це може бути ходьба, біг чи тренування в залі. Все це допоможе покращити кровообіг.