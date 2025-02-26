Про набряки можна забути: 5 порад, які виведуть зайву воду з організму
- Затримка води в організмі може бути викликана надмірним споживанням солі, недостатньою фізичною активністю або гормональними змінами.
- Для виведення зайвої води рекомендується зменшити споживання солі, пити більше води, добре спати, носити компресійний одяг та займатися спортом.
Часом жінки можуть відчувати, що тіло набрякає. Це стається через затримку води в організмі. Її надлишок з’являється тоді, коли тіло утримує більше рідини, ніж потрібно для підтримки нормального водного балансу.
Вода затримується через надмірне споживання солі, недостатню фізичну активність чи гормональні зміни, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Утримана вода накопичується в тканинах, викликаючи набряки.
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Втім, впоратися з цією проблемою просто, а вивести з організму воду можна доволі швидко, потрібно лише дотримуватися кількох порад.
Зменште кількість солі
У солі міститься натрій, який затримує воду в організмі. Спробуйте зменшити споживання соді, обираючи натуральні приправи без зайвого натрію. Обмежте вживання солоних продуктів: чипсів, консервів та соління.
Пийте більше води
Достатня кількість води допомагає виводити зайву воду з організму. Постарайтеся щодня випивати хоча б 8 склянок чистої води. Це допоможе підтримувати водний баланс та сприятиме кращому функціонуванню нирок, які відповідають за виведення рідини.
Вживайте достатню кількість води / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі
Добре спіть
Для нормального функціонування організму велике значення має якісний сон. Під час сну урівноважується водний баланс. Недостатній сон може сприяти затримці води, достатня кількість сну виведе воду з організму та зменшить набряки.
Носіть компресійний одяг
Спеціальні колготки чи гетри можуть допомогти зменшити набряки в ногах. Вони допомагають підтримувати циркуляцію крові та зменшують накопичення рідини в кінцівках. Їх корисно носити при перельотах чи довгою дорогою в машині.
Займайтеся спортом
За допомогою тренувань можна легко вивести зайву воду з організму. Це може бути ходьба, біг чи тренування в залі. Все це допоможе покращити кровообіг.