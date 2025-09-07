Жінки невисокого росту не мають жодного недоліку, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Як одягатися жінкам після 50 років: список речей, які омолоджують

Втім, додати собі кілька зайвих сантиметрів хоче кожна, а підбори не завжди є вдалим варіантом, бо ноги можуть досить швидко втомитися. У такому випадку потрібно звернути увагу на корекційні методики.

Як візуально стати вищою?

Монохромні образи

Дуже стильно виглядають образи в одному кольорі. Монохромний аутфіт має одну суперсилу – видовжує силует, тому це один з найпростіших та найтрендовіших способів додати кілька сантиметрів до свого зросту.

Взуття в тон

Цей метод ще колись придумала Коко Шанель. Взуття в тон прибирає межу між стопою та кісточкою, яка врізає зріст. За цим принципом можна обрати взуття в тон до колготок, а ефект залишиться той самий.

Струмливі тканини

Вбрання зі струмливої тканини має магічну дію, оскільки робить акцент на видовженні лінії ніг. Обирайте для себе спідниці з сатину чи шовку, які мають красивий вигляд.

Гостроносі балетки

Гострі носики взуття здатні видовжити ріст завдяки формі мису. Таке загострення видовжує ноги та формує ілюзію високого зросту.

Смужка

Одяг у вертикальну смужку чудово візуально видовжує силует та додає кілька сантиметрів зросту.

Як виглядати стрункою після 40 років?