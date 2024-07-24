Як захистити шкіру від сонця: дерматологиня назвала 4 важливі поради для літа

Літо – це пора активного сонця, яке, звичайно, може дарувати гарну засмагу, але також може призводити до опіків, почервонінь і подразнень шкіри.

Як захиститися від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінення та що радить робити дерматологиня, розповідає Lady 24.

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Як захистити шкіру від сонця

Сертифікована дерматологиня Джессіка Манджарачина-Веларді, яка також веде блог у тікток, поділилась кількома порадами, яких вона радить дотримуватися, аби не піддавати шкіру шкідливому впливу ультрафіолету.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Перш за все фахівчиня рекомендує щодня влітку наносити SPF із рівнем захисту від 30 до 50 та поновлювати його кожні дві – три години.

Як захистити шкіру від сонця: дивіться відео

Також вона радить носити окуляри із захистом від ультрафіолету та спеціальний захисний одяг.

Ви можете знайти одяг, який матиме вбудований захист від ультрафіолетового випромінювання,

– пояснює Джессіка.

Четвертим пунктом вона наголошує на одяганні великих крислатих капелюхів, які, до речі, також можуть бути із додатковим захистом від сонця. Тільки один цей аксесуар забезпечить захист на рівні SPF 50.