Як виглядати вищою за допомогою речей: 5 секретів від стилістів

Для того, щоб виглядати візуально вищою й стрункою, варто додати у свій гардероб певні речі, які вдало витягують силует й подовжують ноги. Фігуру візуально можна зменшити на один розмір, тому варто лише прислухатися до кількох секретів.

Стилістка Дарія Кривченко розповіла на своєму ютуб-каналі про цікаві способи стайлінгу, які справді працюють та вдало приховають зайві сантиметри та навіть візуально допоможуть виглядати вищою за ростом, пише 24 Канал.

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Гострий носок на взутті

Взуття з гострим носком чудово видовжує ногу й увесь силует, а підбори однозначно допомагають бути вищою.

Взуття в тон ноги

Туфлі, які будуть підібрані в тон шкіри допомагають також візуально видовжити ноги. Чим довшими вони будуть. Тим стрункішим буде виглядати силует, а образ стане легшим й витонченим.

Висока посадка

Чудово витягують силует штани та джинси, коли пояс одягу закриває пупок в стоячому стані. Моделі на високій посадці підходять до будь-якого типу фігури, підкреслюють талію й створюють такий образ, який візуально подовжує ноги.

Відкриті частини тіла

Щоб зробити силует витонченішим, варто відкривати зап’ястя, ключиці, шию, щиколотки й невелику частину живота.

Монохромний образ

Вбрання одного кольору завжди виглядає дорого, а верх та низ здатні вдало витягнути силует.

Вертикальні лінії

Розстібнутий жакет чи сорочка має вертикальну лінію, яка подовжує силует. Це ж стосується й стрілок на штанах. Якщо вони є вертикальними, то ноги виглядатимуть довшими, а фігура – стрункішою.

Вільний крій та правильний розмір

Вбрання, яке щільно прилягає до тіла, візуально зробить тіло більшим, ніж воно є насправді. Деякі речі можна купляти навіть на один розмір більшими, а верхній – навіть на два. У вбранні більшого розміру можна виглядати тендітнішою, а найкращий крій – той, який відтає трохи від тіла.