Як виглядати вищою за допомогою речей: 5 секретів від стилістів
- Стилістка Дарія Кривченко пропонує використовувати взуття з гострим носком, туфлі в тон ноги, високі посадки, відкриті частини тіла, монохромні образи та вертикальні лінії, щоб візуально виглядати вищою.
- Вільний крій та правильний розмір одягу можуть допомогти виглядати стрункіше, вибираючи речі на один-два розміри більшими для кращого ефекту.
Для того, щоб виглядати візуально вищою й стрункою, варто додати у свій гардероб певні речі, які вдало витягують силует й подовжують ноги. Фігуру візуально можна зменшити на один розмір, тому варто лише прислухатися до кількох секретів.
Стилістка Дарія Кривченко розповіла на своєму ютуб-каналі про цікаві способи стайлінгу, які справді працюють та вдало приховають зайві сантиметри та навіть візуально допоможуть виглядати вищою за ростом, пише 24 Канал.
Читайте також Краватка – найобговорюваніший аксесуар 2025 року: додайте її у свій гардероб
Гострий носок на взутті
Взуття з гострим носком чудово видовжує ногу й увесь силует, а підбори однозначно допомагають бути вищою.
Взуття в тон ноги
Туфлі, які будуть підібрані в тон шкіри допомагають також візуально видовжити ноги. Чим довшими вони будуть. Тим стрункішим буде виглядати силует, а образ стане легшим й витонченим.
Висока посадка
Чудово витягують силует штани та джинси, коли пояс одягу закриває пупок в стоячому стані. Моделі на високій посадці підходять до будь-якого типу фігури, підкреслюють талію й створюють такий образ, який візуально подовжує ноги.
Відкриті частини тіла
Щоб зробити силует витонченішим, варто відкривати зап’ястя, ключиці, шию, щиколотки й невелику частину живота.
Монохромний образ
Вбрання одного кольору завжди виглядає дорого, а верх та низ здатні вдало витягнути силует.
Вертикальні лінії
Розстібнутий жакет чи сорочка має вертикальну лінію, яка подовжує силует. Це ж стосується й стрілок на штанах. Якщо вони є вертикальними, то ноги виглядатимуть довшими, а фігура – стрункішою.
Вільний крій та правильний розмір
Вбрання, яке щільно прилягає до тіла, візуально зробить тіло більшим, ніж воно є насправді. Деякі речі можна купляти навіть на один розмір більшими, а верхній – навіть на два. У вбранні більшого розміру можна виглядати тендітнішою, а найкращий крій – той, який відтає трохи від тіла.