Стилист Дарья Кривченко рассказала на своем ютуб-канале об интересных способах стайлинга, которые действительно работают и удачно скроют лишние сантиметры и даже визуально помогут выглядеть выше ростом.

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Острый носок на обуви

Обувь с острым носком прекрасно удлиняет ногу и весь силуэт, а каблуки однозначно помогают быть выше.

Обувь в тон ноги

Туфли, которые будут подобраны в тон кожи помогают также визуально удлинить ноги. Чем длиннее они будут. Тем стройнее будет выглядеть силуэт, а образ станет легким и изящным.

Высокая посадка

Прекрасно вытягивают силуэт брюки и джинсы, когда пояс одежды закрывает пупок в стоячем состоянии. Модели на высокой посадке подходят к любому типу фигуры, подчеркивают талию и создают такой образ, который визуально удлиняет ноги.

Открытые части тела

Чтобы сделать силуэт более изящным, стоит открывать запястья, ключицы, шею, лодыжки и небольшую часть живота.

Монохромный образ

Наряд одного цвета всегда выглядит дорого, а верх и низ способны удачно вытянуть силуэт.

Вертикальные линии

Расстегнутый жакет или рубашка имеет вертикальную линию, которая удлиняет силуэт. Это же касается и стрелок на брюках. Если они являются вертикальными, то ноги будут выглядеть длиннее, а фигура – стройнее.

Свободный крой и правильный размер

Наряд, который плотно прилегает к телу, визуально сделает тело больше, чем оно есть на самом деле. Некоторые вещи можно покупать даже на один размер больше, а верхний – даже на два. В наряде большего размера можно выглядеть более хрупкой, а лучший крой – тот, который оттаивает немного от тела.