Як зібрати волосся під кепку: 2 прості ідеї для зачісок

Поки літо ще триває і кепки лишаються актуальним аксесуаром, не менш важливим залишається питання, як збирати волосся під час носіння цього головного убору.

І хвіст – це не єдине рішення у цій ситуації. Які зачіски можна зробити під кепку, розповідаємо далі.

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Як зібрати волосся під кепку

Фешнблогерка Ніколь Чіотті на своїй сторінці в інстаграм розповіла про два простих та швидких варіанти, як красиво підколоти волосся під кепку.

У першому випадку вона пропонує одягнути кепку і просунути хвіст в отвір біля застібки, а далі взяти хвіст рукою і зробити з нього вузол. З готовим пучком не варто більше нічого робити. Як показує блогерка, достатньо взяти велику шпильку і з її допомогою закріпити волосся.

Як зробити зачіски для кепки: дивіться відео

Для другого ж варіанту зачіски Ніколь радить вдягнути кепку і зібрати волосся ззаду, під нею. Потім вона рекомендує трохи скрутити хвіст по спіралі, виокремити невелике пасмо біля застібки та протягнути через нього хвостик. Повністю волосся діставати не варто, потрібно лише взяти крабик і зафіксувати зачіску.

У результаті в обох випадках вийдуть прості та стильні зачіски, які чудово поєднуватимуться з кепками та допоможуть зібрати волосся, аби воно не заважало у спеку.