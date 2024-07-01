Як носити та стилізувати кепку, аби мати гарний та жіночний вигляд, читайте на Lady 24.

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Як стильно носити кепку

Тікток-блогерка Лорен Менно поділилась на своїй сторінці лайфхаком, який допоможе стилізувати кепку таким чином, аби виглядати мило в головному уборі.

Перш за все дівчина пропонує зібрати волосся у хвіст чи пучок біля основи голови. Далі вона вдягає кепку та починає стилізувати її.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Для того, аби мати гарний вигляд, вона ховає кінчики вух під кепкою. Таким чином вони не стирчать, створюючи неестетичний вигляд.

Як стильно носити кепку влітку: дивіться відео

Далі Лорен витягає невеликі пасма волосся, прикриваючи верхню частину вух, що додає об'єму зачісці та більш невимушеного стилю.

Крім того, блогерка пропонує витягнути ще кілька пасом, які обрамлюють обличчя. Однак вона наголошує, що їх варто діставати не біля лоба, а з боків, аби вони не заважали погляду та виглядали доглянуто.

У результаті дівчина отримує доволі милий образ у кепці. Лорен каже, що з її досвіду, така стилізація допомагає краще почуватися у головному уборі.