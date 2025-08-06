У пошуках молодості більшість звертається до дорогих сироваток і ін'єкційних процедур. Але експерти припускають, що секрет граціозного старіння може критися в щоденних звичках.

Так, 47-річна представниця біохакінгу Давінія Тейлор розкрила свої ключові стратегії збереження молодості шкіри. Як залишатися молодими без дорогих процедур, розповідає 24 Канал з посиланням на Best Life.

Які щоденні звички гарантують вічну молодість?

Якісний сон

Експерти підкреслюють, що тривалий і повноцінний сон не лише сприяє виробленню колагену, але й знижує рівень кортизолу – гормону стресу, який пов'язаний з передчасним старінням. Забезпечення достатньої кількості сну може мати важливе значення для загального самопочуття та молодості.

2. Добавки з кремнієм та колагеном

У своїй нещодавній рекомендації Тейлор порадила вживати кремнієву добавку для посилення вироблення колагену, який необхідний для підтримки здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Вона додає її до щоденного споживання 40 грамів бичачого колагену. Але спершу слід проконсультуватися з лікарем.

3. Більше натуральних жирів, менше цукру

Прагнучи зберегти молодий вигляд і боротися з наслідками старіння, Тейлор наголошує на важливості включення до свого раціону здорових жирів. Водночас вона уникає цукру та рафінованих вуглеводів, які можуть сприяти утворенню зморшок і запалень.



Щоб виглядати молодо, слід стежити за харчуванням / Фото Unsplash

Такий підхід передбачає відмову від більшості оброблених і упакованих продуктів, що містять прихований цукор, а також від білого хліба, круп, газованих напоїв і цукерок.

4. Насолода ранковим сонячним світлом

У простому, але ефективному підході до збереження молодості слід проводити бодай 10 хвилин на свіжому повітрі під ранковим сонцем.

Ранкове світло налаштовує ваш добовий ритм, підвищуючи енергію та допомагаючи вам краще спати вночі,

– каже експертка.

Посніть з малого і дотримуйтеся послідовності у своїх щоденних процедурах. Такий підхід може призвести до усвідомлення того, що бажане сяйво на обличчі можна отримати не лише за допомогою косметичних процедур.

