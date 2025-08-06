Никаких дорогостоящих процедур и уколов красоты: 4 ежедневные привычки, которые гарантируют вечную молодость
- Биохакерка Давиния Тейлор рекомендует 4 ежедневные привычки для сохранения молодости: качественный сон, добавки с кремнием и коллагеном, употребление натуральных жиров и наслаждение утренним солнцем.
- Каждая из них поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей, снижает уровень стресса и способствует общему самочувствию.
В поисках молодости большинство обращается к дорогим сывороткам и инъекционным процедурам. Но эксперты предполагают, что секрет грациозного старения может крыться в ежедневных привычках.
Так, 47-летняя представительница биохакинга Давиния Тейлор раскрыла свои ключевые стратегии сохранения молодости кожи. Как оставаться молодыми без дорогих процедур, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Best Life.
Какие ежедневные привычки гарантируют вечную молодость?
- Качественный сон
Эксперты подчеркивают, что длительный и полноценный сон не только способствует выработке коллагена, но и снижает уровень кортизола – гормона стресса, который связан с преждевременным старением. Обеспечение достаточного количества сна может иметь важное значение для общего самочувствия и молодости.
2. Добавки с кремнием и коллагеном
В своей недавней рекомендации Тейлор посоветовала употреблять кремниевую добавку для усиления выработки коллагена, который необходим для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. Она добавляет ее к ежедневному потреблению 40 граммов бычьего коллагена. Но сначала следует проконсультироваться с врачом.
3. Больше натуральных жиров, меньше сахара
Стремясь сохранить молодой вид и бороться с последствиями старения, Тейлор подчеркивает важность включения в свой рацион здоровых жиров. В то же время она избегает сахара и рафинированных углеводов, которые могут способствовать образованию морщин и воспалений.
Чтобы выглядеть молодо, следует следить за питанием / Фото Unsplash
Такой подход предполагает отказ от большинства обработанных и упакованных продуктов, содержащих скрытый сахар, а также от белого хлеба, круп, газированных напитков и конфет.
4. Наслаждение утренним солнечным светом
В простом, но эффективном подходе к сохранению молодости следует проводить хотя бы 10 минут на свежем воздухе под утренним солнцем.
Утренний свет настраивает ваш суточный ритм, повышая энергию и помогая вам лучше спать ночью,
– говорит эксперт.
Начните с малого и придерживайтесь последовательности в своих ежедневных процедурах. Такой подход может привести к осознанию того, что желаемое сияние на лице можно получить не только с помощью косметических процедур.
