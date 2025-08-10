Повсякденні дії здатні зіпсувати красу нігтів. Якщо не доглядати за ними як слід, то можна погіршити якість та їхній зовнішній вигляд. Чимало жінок щодня автоматично роблять якісь речі, навіть не здогадуючись, що це лише шкодить красі нігтьової пластини.

За нігтями потрібно доглядати, бо всі в першу чергу звертають увагу на руки, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Щоб нігті завжди виглядали здоровими та красивими, радимо відмовитися від кількох шкідливих звичок.

Які шкідливі звички псують нігті?

Прибирання без рукавичок

Контактування з агресивною хімією без рукавичок призводить до відшарування гель-лаку від нігтьової пластини. Через пересушування нігтів, вони стають ламкими та можуть почати відшаровуватися. Перед прибиранням та миттям посуди варто одягати рукавички, а ввечері змащувати руки кремом.



Після прибирання руки треба зволожувати / Фото Pexels

Непрофесійний манікюр

Обрізка кутикули в домашніх умовах при неправильній постановці інструмента може її пошкодити. Така дія здатна призвести до розщеплення нігтьової пластини. Будь-яку обробку, при якій є ризик поранення потрібно проводити стерильними інструментами.

Нерегулярний манікюр та педикюр

Манікюр потрібно оновлювати кожних 3 тижні, бо якщо переносити гель-лак, то нігті можуть почати відшаровуватися. Педикюр варто змінювати раз на 5 тижнів.

При відростанні нігті на ногах впираються в мис взуття, тож це може призвести до оніхолізису – відшарування нігтьової пластини від нігтьового ложа.

Самостійне зняття покриття

Не можна самостійно знімати в домашніх умовах гель-лак, бо разом з цим дуже легко пошкодиться верхній шар нігтів, який відростатиме понад місяць.