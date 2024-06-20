Врятують шкіру у відпустці: дерматологи назвали засоби, без яких ніколи не подорожують

Подорожі можуть стати справжнім викликом для шкіри. Новий клімат, сухе повітря у транспорті, обмежена кількість засобів, які виходить взяти з собою, – усе це не сприяє її чудовому стану.

Які засоби радять взяти із собою дерматологи та роблять це і для власних подорожей, аби досконало подбати про свою шкіру, розповідаємо далі.

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Чому подорожі можуть негативно впливати на шкіру

Якщо ви помітили, що ваша шкіра має тенденцію виглядати найгірше на фотографіях з відпустки, ви не самотні.

Подорожі, особливо літаком, можуть призвести до зневоднення та подразнення через сухе повітря та зміни клімату. Крім того, вплив факторів навколишнього середовища, таких як УФ-випромінювання та забруднення, може вплинути на шкіру,

– пояснює дерматологиня Джоді А. Левін.

Експерти також зауважують, що незалежно від того, подорожуєте ви до теплішого чи прохолоднішого клімату, кожен напрямок має свій негативний вплив на шкіру. Так, перебування на сонці та вологість у теплому кліматі можуть призвести до опіків, надмірного виділення жиру та поту, що може спричинити висипання та закупорку пор, а подорож до країн з холодним кліматом може посилити сухість і подразнення.

У подорожах шкіра потребує особливої уваги / Фото Freepik

Як подбати про шкіру у подорожах

Щоб збалансувати вплив несприятливих факторів під час подорожей, дерматологи завжди подорожують з кількома важливими засобами для догляду. Йдеться про лагідний засіб для очищення, зволожувальний крем, бальзам для губ і SPF.

Разом з тим експерти пропонують додати до цього переліку засіб для рук, що дезінфікує, адже під час подорожей можна перенести багато бактерій з рук на обличчя.

У літаках може бути дуже сухе повітря та низький рівень вологості, що призведе до зневоднення, яке в основному відображатиметься на обличчі та губах і залишатиме лице тьмяним. Через це я завжди маю з собою бальзам для губ і легкий крем, щоб шкіра не втрачала свого природного зволоження під час перебування в літаку,

– ділиться дерматологиня Жаннет Граф.

Її колеги додають, що не менш важливим, навіть під час перельоту, є сонцезахисний крем, адже у літаках ми знаходимося ближче до сонця на 30 000 футів (понад 9 кілометрів), піддаючи шкіру більшому ризику сонячних опіків, пошкоджень і старіння. Крім того, захист від сонця необхідний незалежно від напрямку подорожі. Навіть під час гірськолижної відпустки потрібен SPF 30.

Що ж до зволоження, дерматологи сходяться на думці, що для спекотного клімату краще обирати легкі зволожувальні засоби, які можуть допомогти запобігти висипанням, спричиненим потом. Натомість у прохолодному середовищі повітря, як правило, сухіше, тому там слід використовувати зволожувальні продукти, щоб боротися із сухістю та захистити шкіру.