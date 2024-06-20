Спасут кожу в отпуске: дерматологи назвали средства, без которых никогда не путешествуют

Путешествия могут стать настоящим вызовом для кожи. Новый климат, сухой воздух в транспорте, ограниченное количество средств, которые получается взять с собой, –все это не способствует ее прекрасному состоянию.

Какие средства советуют взять с собой дерматологи и делают это и для собственных путешествий, чтобы в совершенстве позаботиться о своей коже, рассказываем далее.

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Почему путешествия могут негативно влиять на кожу

Если вы заметили, что ваша кожа имеет тенденцию выглядеть хуже всего на фотографиях из отпуска, вы не одиноки.

Путешествия, особенно самолетом, могут привести к обезвоживанию и раздражению из-за сухого воздуха и изменения климата. Кроме того, влияние факторов окружающей среды, таких как УФ-излучение и загрязнение, может повлиять на кожу,

– объясняет дерматолог Джоди А. Левин.

Эксперты также отмечают, что независимо от того, путешествуете вы в более теплый или прохладный климат, каждое направление имеет свое негативное влияние на кожу. Так, пребывание на солнце и влажность в теплом климате могут привести к ожогам, чрезмерного выделения жира и пота, что может вызвать высыпания и закупорку пор, а путешествие в страны с холодным климатом может усилить сухость и раздражение.

В путешествиях кожа требует особого внимания / Фото Freepik

Как позаботиться о коже в путешествиях

Чтобы сбалансировать влияние неблагоприятных факторов во время путешествий, дерматологи всегда путешествуют с несколькими важными средствами для ухода. Речь идет о мягком средстве для очищения, увлажняющий крем, бальзам для губ и SPF.

Вместе с тем эксперты предлагают добавить в этот перечень средство для рук, дезинфицирующее, ведь во время путешествий можно перенести много бактерий с рук на лицо.

В самолетах может быть очень сухой воздух и низкий уровень влажности, что приведет к обезвоживанию, которое в основном будет отображаться на лице и губах и оставлять лицо тусклым. Поэтому я всегда имею с собой бальзам для губ и легкий крем, чтобы кожа не теряла своего естественного увлажнения во время пребывания в самолете,

– делится дерматолог Жаннет Граф.

Ее коллеги добавляют, что не менее важным, даже во время перелета, является солнцезащитный крем, ведь в самолетах мы находимся ближе к солнцу на 30 000 футов (более 9 километров), подвергая кожу большему риску солнечных ожогов, повреждений и старения. Кроме того, защита от солнца необходима независимо от направления путешествия. Даже во время горнолыжного отпуска нужен SPF 30.

Что касается увлажнения, дерматологи сходятся во мнении, что для жаркого климата лучше выбирать легкие увлажняющие средства, которые могут помочь предотвратить высыпания, вызванные потом. Зато в прохладной среде воздух, как правило, суше, поэтому там следует использовать увлажняющие продукты, чтобы бороться с сухостью и защитить кожу.