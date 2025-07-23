Як зберегти літню засмагу до зими: ці поради точно допоможуть

Отримати бажаний бронзовий відтінок не так вже й легко. Часто для красивої засмаги потребуються години сонячних ванн. Щоб не втратити красивий тон шкіри, потрібно скористатися певними порадами, які допоможуть підтримувати засмагу набагато довше.

Чимало дівчат обожнюють засмаглу шкіру й не хочуть відмовлятися від приємного кольору, пише 24 Канал з посиланням на Notino. Є кілька секретів, які допоможуть сонячний відтінок продовжити на кілька місяців.

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Як продовжити засмагу?

Використовуйте пілінг

Щоб зберегти морську засмагу, варто почати з відлущування. Не варто думати про те, що механічне відлущування позбавить кольору. Потрібно масажувати шкіру пілінгом 1 – 2 рази на тиждень, а тоді зволожити тіло.

Для обличчя потрібно придбати спеціальний пілінг для лиця. Той, що для тіла, не підходить, бо має грубші частинки. Слідкуйте за тим, щоб вода була теплою, а не гарячою, бо саме сильна температура води є причиною сухості шкіри, а засмага найшвидше сходить саме з такого тіла.

Зволожуйте шкіру

Зволожувальні креми та олійки є необхідними після засмаги. Щоб вони могли довго діяти, їх варто наносити ввечері після душу. Для підтримки засмаги, корисно використовувати крем з екстрактами волоських горіхів, які надають тілу смаглявості.



Зволоження шкіри є обов'язковим / Фото Pexels

Користуйтеся засобами для автозасмаги

Для сприяння посилення засмаги, можна використовувати спеціальні креми, які створюють бажаний бронзовий тон на шкірі.

Вживайте воду

Не забувайте влітку вживати достатню кількість рідини. Окрім води, можна додати до раціону кокосове молоко, яке містить цитокіни та лауринову кислоту, які є необхідними в процесі зростання клітин.

До слова, чорні купальники є вічним трендом і візуально підкреслюють фігуру, роблячи її стрункішою.

Обмежте себе від солярію

Після засмаги на сонці, варто уникати солярію, бо в такому випадку зростає шанс пересушити шкіру, а це призводить до її передчасного старіння.