Многие девушки обожают загорелую кожу и не хотят отказываться от приятного цвета, пишет 24 Канал со ссылкой на Notino. Есть несколько секретов, которые помогут солнечный оттенок продлить на несколько месяцев.

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Как продлить загар?

Используйте пилинг

Чтобы сохранить морской загар, стоит начать с отшелушивания. Не стоит думать о том, что механическое отшелушивание избавит от цвета. Нужно массировать кожу пилингом 1 – 2 раза в неделю, а потом увлажнить тело.

Для лица нужно приобрести специальный пилинг для лица. Тот, что для тела, не подходит, потому что имеет грубые частицы. Следите за тем, чтобы вода была теплой, а не горячей, потому что именно сильная температура воды является причиной сухости кожи, а загар быстрее сходит именно с такого тела.

Увлажняйте кожу

Увлажняющие кремы и масла необходимы после загара. Чтобы они могли долго действовать, их следует наносить вечером после душа. Для поддержания загара, полезно использовать крем с экстрактами грецких орехов, которые придают телу смуглости.



Увлажнение кожи является обязательным / Фото Pexels

Пользуйтесь средствами для автозагара

Для содействия усилению загара, можно использовать специальные кремы, которые создают желаемый бронзовый тон на коже.

Употребляйте воду

Не забывайте летом употреблять достаточное количество жидкости. Кроме воды, можно добавить в рацион кокосовое молоко, которое содержит цитокины и лауриновую кислоту, которые необходимы в процессе роста клеток.

К слову, черные купальники являются вечным трендом и визуально подчеркивают фигуру, делая ее стройнее.

Ограничьте себя от солярия

После загара на солнце, стоит избегать солярия, потому что в таком случае возрастает шанс пересушить кожу, а это приводит к ее преждевременному старению.