Для тех, кто хочет максимально подчеркнуть свою фигуру стоит выбирать сплошные черные купальники, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Какой купальник купить на лето?

Купальники возглавляют список летних покупок каждой женщины. Выбрать правильную модель – нелегкая задача. Все мы хотим выглядеть на пляже привлекательно, а для этого стоит учесть все тонкости фигуры и подобрать подходящий купальник.

Женщины очень придирчивы к своей фигуре, поэтому малейшие недостатки хотят скрыть. Существует определенный ряд моделей, с помощью которых можно визуально убрать лишние сантиметры и подчеркнуть преимущества. Среди всех вариантов самым универсальным решением считается купальник в черном цвете.

Черный купальник считается вечным трендом. Как и маленькое черное платье, эта вещь не выходит из моды и всегда будет актуальной. Те, кто имеет такой купальник – точно знает, как легко вещь делает фигуру идеальной и стройной. Покупка черного купальника - это всегда разумная инвестиция, поскольку в нем мы всегда будем выглядеть на несколько сантиметров стройнее.

Правильный крой способен визуально сделать ноги длиннее, а талию уже. Некоторые модели созданы для того, чтобы подчеркнуть грудь, поэтому станут идеальным выбором для тех девушек, которые хотят эффекта большего бюста.

Этим летом выбирайте черные купальники с широкими бретельками и обнаженной спиной, или делайте ставку на асимметричный крой, модели с драпировкой и разрезами, которые всегда привлекательно выглядят.