Будуть пухкими та виразними: як збільшити губи за допомогою простої техніки макіяжу

Великі та пухкі губи – мрія багатьох жінок. Однак щоб її досягнути, не обов'язково вдаватися до ін'єкцій краси.

Як збільшити губи за допомогою простої техніки макіяжу та всього кількох продуктів, розповідає Lady 24.

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Як збільшити губи за допомогою макіяжу

Українська б’юті-блогерка Олександра Федів публікує на своїй сторінці в тікток корисні відео щодо макіяжу та зачісок. Нещодавно вона розповіла, як збільшити губи за допомогою косметики.

Щоб досягнути гарного результату, дівчина радить взяти два олівці для губ – один коричневого кольору, а інший бежевого відтінку.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Починати макіяж слід з коричневого олівця. Ним спершу потрібно промалювати центр губ зверху та знизу. Найкраще це робити, злегка виходячи за лінію губ, щоб отримати ефект збільшення. А далі варто провести лінію до кутів губ.

Після цього контур потрібно розтушувати тим самим олівцем. Центр губ необхідно залишити пустим.

Як збільшити губи косметикою: дивіться відео

Тепер можна переходити до бежевого олівця. Ним слід заповнити порожній простір, розтушовуючи олівець до контуру.

Аби ефект збільшення губ був якомога більш помітним, можна додати кілька крапель консилера у кутики губ та за допомогою пензлика підкреслити ним контур. Це створить контраст, який буде ще більше візуально збільшувати губи.

Наостанок завершити макіяж можна блиском, який додасть сяйва та зробить губи максимально пухкими та виразними.