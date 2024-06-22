Секрет ідеальних зборів: як швидко й компактно зібрати валізу у відпустку

Один з найприємніших, але водночас і найскладніших моментів підготовки до відпустки, є збір речей у відпустку. Цей процес доволі енерговитратний, адже треба до найменших дрібниць продумати, що необхідно взяти з собою і як це скласти в одну валізу.

Окрім того, варто подумати й про те, щоб речі у валізі не зім'ялися. Так, можна скористатися універсальною валізою – портпледом.

Цікаво Збираємо пляжний гардероб: речі, які варто мати кожній жінці

Як компактно зібрати валізу у відпустку

Портплед – ідеальна річ для відпустки, адже у невелику сумку можна зібрати чимало речей. Перевага також у тому, що всі речі складаються вертикально, одна на одну. Такий спосіб дозволить речам не зім'ятися у валізі, а довгі сукні – не займатимуть багато місця.

Після цього відділення з речами варто закрити, й інші речі можна складати вже в нову частину сумки. Окрім того, в портплед можна покласти кілька пар взуття, косметику, улюблені аксесуари чи навіть книгу.

Як швидко зібрати сумку у відпустку: дивіться відео

Користувачі мережі із захватом реагують на такий варіант збирання валізи. Втім, деякі з них зауважують, що вага такої сумки буде чималою, тому краще брати таку сумку з маленькими колесами.