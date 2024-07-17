Як шукати друзів у дорослому віці: інфлюенсерка розкрила легкий та дієвий лайфхак

Пошук друзів у дорослому віці може бути непростою справою, але точно не є неможливим завданням.

Як завести нові знайомства без ніяковіння та зробити це максимально просто й органічно, розповідає Lady 24.

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Як шукати друзів дорослим

Тікток-блогерка Тейлор Капуано поділилась простою технікою, яка допомогла їй та її підписникам заводити нові знайомства. Це дієвий лайфхак, який передбачає всього кілька кроків.

Перш за все дівчина радить знайти для себе активність, яку можна буде повторювати щотижня в один і той самий час.

Для мене це була "щаслива година", коли в місцевому ресторані діяли знижки на меню. Також це може бути теніс для початківців, щоп'ятниці о 10.00. Обирайте що завгодно,

– каже Тейлор.

Як знайти друзів: дивіться відео

Далі вона рекомендує під час зустрічі з новими людьми запитувати у них, чи цікавляться вони цією діяльністю та запрошувати долучитися у визначений день та час.

Після цього Тейлор пропонує взяти у новоспеченого знайомого номер з пропозицією написати, коли плануватиметься відвідування того чи іншого місця.

Тепер лишається найголовніший крок – дійсно відправити людині повідомлення та запросити приєднатися.

Таким чином доволі легко завести нових друзів, з якими можна розділити справи, що вам до вподоби.