Ідеальні маски для волосся, які можна зробити в домашніх умовах

Дівчата ретельно стежать за своєю зовнішністю, тож мріють мати красиве, густе й доглянуте волосся. Щоб досягнути бажаного ефекту, радимо скористатися кількома домашніми масками, які досить легко зробити.

Волосся потребує не лише базового догляду у вигляді миття волосся, але й підживлення за допомогою масок, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Ці маски можуть бути не лише професійними, але зробленими власноруч в домашніх умовах.

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Пропонуємо вам переглянути кілька найкращих масок, які подарують волоссю блиск та здоровий вигляд.

Маска з кокосовою олією – для зволоження

Кокосова олія чудово зволожує сухе й пошкоджене волосся. Наносити засіб потрібно за 30 хвилин перед миттям волосся. Вона чудово проникне в структуру волосся, зволожить пасма й додасть неймовірного блиску.

Маска з медом та оливковою олією – для відновлення

Мед неймовірно гарно впливає на відновлення волосся. Якщо поєднати його з оливковою олією, то засіб наситить локони корисними вітамінами й врятує пасма від сухості та ламкості. Мед з олією змішайте в однаковій пропорції й нанесіть на волосся на 30 хвилин.

До слова! Якщо хочете пофарбувати волосся в красивий темний колір, пропонуємо придивитися до відтінку шоколадний ганаш. Як виглядає трендовий відтінок волосся – дивіться в нашому матеріалі.

Яєчно-авокадна маска – для живлення

Яйце є джерелом білка, тому чудово зміцнює локони, а авокадо відновлює їхню структуру. М’якоть авокадо потрібно змішати з яйцем та залишити на волоссі на 20 хвилин. Засіб наситить пасма вітамінами й поверне блиск.

Після цих масок волосся виглядатиме набагато краще й стане здоровим та насиченим.