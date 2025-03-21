Голлівудській акторці Демі Мур 62 роки, однак вигляд у неї неперевершений, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Безумовно, зірка слідкує за своїм тілом, фігурою, харчуванням та стилем, однак довга зачіска надає її образу фантастичної молодості.

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Волосся як у Демі Мур – тренд 2025 року

Цілком ймовірно, що волосся довжини XXL почне викликати цього сезону багато уваги до себе. Пряме довге волосся – це втілення голлівудського гламуру в первозданному вигляді.

Додамо, що в Демі Мур бездоганний стиль в одязі. Як навчитися одягатися після 60 років за прикладом акторки – читайте в нашому матеріалі.

Перукар Дімітріс Джаннетос, який відповідає за чудову довжину Демі Мур каже, що він дбає за те, щоб волосся завжди мало здоровий вигляд. Акторка вже багато років не змінює зачіски, тому складно її уявити з іншою довжиною, втім знаменитості таки доводиться докладати зусиль, щоб її вигляд був завжди вражаючим.

Демі Мур ігнорує стереотипи й не збиралась ніколи коротко стригтися в старшому віці, а ще більше почала відрощувати довжину.

Як отримати довге волосся, як у Демі Мур

Якщо на меті стоїть відрощення волосся, тоді потрібно почати з найголовнішого – миття голови. Після нанесення шампуню ми його одразу змиваємо, але це помилка. Досвідчені фахівці кажуть, що його потрібно потримати на голові впродовж 1 – 3 хвилин.

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Для того, щоб мати здорове та красиве волосся, виділення 30 секунд на миття є недостатнім. Отримати дуже довге волосся неможливо без належного догляду за шкірою голови й використання засобів для блиску та здоров’я волосся. Користуйтеся живильними олійками, які змінять тьмяне волосся на блискуче.

У beauty-індустрії відбувається бум на все, що пов’язане з доглядом за волоссям, тому пам’ятайте, що шкіра голови – на першому місці. Метод гуа-ша стимулює мікроциркуляцію шкіри голову, тому час від часу робіть різні масажі спеціальними щітками, щоб покращувати кровообіг.