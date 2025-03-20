Перукарі зазначають, що відтінок ніжна карамель чи підпалений цукор – це тренд №1 на весну, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Карамельний відтінок – тренд весни

Цей відтінок надає теплоти темно-русявому чи каштановому волоссю й чудово підійде для власниць темного волосся. Важливо лише не відходити занадто далеко від природного кольору, а лише додати легкі акценти, завдяки яким пасма будуть чудово виблискувати на сонці.

Періодично карамельний відтінок повертається в тренди, оскільки завдяки ньому дуже легко підкреслити теплий тон шкіри. Відтінок є насиченим, який тяжіє до коричнево-золотистого відтінку. Пасує карамельний тим, хто відносить себе до кольоротипів "тепла осінь" та "тепла весна".

Додамо, що трендові відтінки волосся 2025 року включають Cherry Cola, Bright Blonde, Dark Chocolate, карамельний балаяж та Brown Ombre. Як вони виглядають – дивіться у нашій статті.

Карамельні акценти вдало підкреслюють холодний відтінок обличчя. Серед прихильниць цього відтінку – знамениті виконавиці Ріанна та Дженніфер Лопес. Такий колір просто ідеально поєднується з їхньою бурштиновою шкірою. А ще карамель має неймовірний вигляд на дуже довгому волоссі.

Перукарі радять враховувати природну основу волосся. Найкраще з карамельними тонами поєднується світло-русяве й темне золотаво-мідне русяве волосся.

Щодо стрижки та ідеальної довжини, то карамельний відтінок вдалий для довгого боку, оскільки ідеально підкреслить природний рух волосся. Втім, Бейонсе та Дженніфер Лопес потонували волосся в карамельний відтінок на довгому волоссі, що також має чудовий вигляд.