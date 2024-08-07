Начісування повертається: ось як створити гламурну зачіску на прикладі зірок

Культові та сміливі зачіски 1950-х з начісування повертаються у моду. Сучасні знаменитості вже демонструють їх на публіці.

Як укласти волосся відповідно до тренду та зробити стильне начісування, розповідаємо далі.

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Що таке начісування

Зачіски з начісування відомі своїм об'ємом та були у тренді протягом десятиліть. Кажуть, що вперше вони з'явилися у Франції, а потім стали популярним у 50-х роках завдяки Мерилін Монро. Тепер же знаменитості з усіх куточків світу – від Енн Гетевей до Сідні Свіні – повертають їх у моду знову.

Це гламурна зачіска, але ви можете додати прості аксесуари, такі як пов’язки, щоб носити її щодня. Я вважаю, що сучасний спосіб стилізувати начісування полягає в тому, щоб не носити його так ідеально, як це було в 50-х роках,

– каже перукар Нунціо Савіано.

Як виглядає сучасне начісування: дивіться фото

Як створити начісування

Якщо ви намагаєтесь створити більш гламурний вигляд, до прикладу у стилі Енн Гетевей, переконайтеся, що ви працюєте з чистим волоссям, і нанесіть пінку для укладання, щоб надати об'єму.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Після сушіння та укладання пасом за допомогою плойки збризніть волосся лаком, щоб додати блиску. Доповніть образ, зачесавши волосся назад. Ви також можете зібрати кучері ззаду, щоб створити ідеально романтичну зачіску.

Як виглядає Енн Гетевей з начісуванням: дивіться фото

Для більш повсякденного ж образу, як у Джуліанн Мур, нанесіть мус або спрей для об’єму на вологе волосся, щоб зробити його густішим, а потім висушіть локони на браш, закріплюючи пасма на бігуді для додаткового об’єму.

Як виглядає повсякденне начісування: дивіться фото Джуліанн Мур

Після цього розчешіть і зачешіть назад волосся на маківці, утворюючи своєрідну "мальвинку" залишаючи частини, що обрамляють обличчя. Завершіть образ лаком для волосся.