Тренд з тіктоку, про який говорять всі: як створити об’єм на волоссі за допомогою зубної щітки
- Для створення об’єму на волоссі можна використовувати стару зубну щітку, яка діє як скраб, допомагаючи створити прикореневий об’єм.
- Інші лайфхаки включають створення високого пучка на ніч, зміщення проділу на протилежний бік, сушіння локонів вниз головою, та використання сухого шампуню для прикореневого об’єму.
Багато дівчат мріють про розкішний об’єм волосся, який додає вигляду доглянутості. Втім, навіть дорогі засоби для укладки чи професійні щітки не завжди дають бажаного ефекту. Досягнути пишного волосся можна завдяки простому лайфхаку.
Вам знадобиться лише стара зубна щітка, якою ви більше не користуєтеся, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку блогерки Наталії Пазл.
Як створити об’єм на волоссі?
Засіб для чистки зубів здатен стати секретним помічником у створенні розкішної зачіски. За допомогою щітки можна легко надати волоссю текстури й створити приголомшливий об’єм. Все можна зробити кілька хвилин, не витрачаючи багато часу на складні процедури. Метод є досить простим, тож його можна застосовувати хоч кожного дня.
За словами блогерки, перед миттям волосся, голову потрібно потерти зубною щіткою з шампунем по всій площі. Таким чином можна створити чудовий прикореневий об’єм. Щітка працює як скраб, тож волосся не так швидко жирніє.
Як щітка створює об’єм: дивіться відео
Надати волоссю об’єму можна завдяки ще кільком лайфхакам, пише Elle. Після вечірнього миття голови перед сном рекомендовано зробити високий недбалий пучок. До ранку волосся висохне й хвіст стане хвилястим та об’ємним. Також фахівці радять змістити проділ на протилежний бік. Одне й те саме положення локонів викликає звикання, а коли зробити проділ на інший бік, то утвориться бажаний об’єм.
Фахівці ще рекомендують сушити локони вниз головою й використовувати сухий шампунь. Його потрібно нанести на чисте волосся після сушіння, щоб додати прикореневого об’єму.
Як покращити ріст волосся розмариновою водою?
Розмаринова вода дуже популярна в тіктоці. Вона допомагає зупинити випадіння волосся та покращує його якість, стимулюючи кровообіг у шкірі голови.
Для приготування розмаринової води потрібні свіжий або сушений розмарин, вода та, за бажанням, евкаліптова або жожоба олія, яку можна використовувати як спрей-ополіскувач після миття.
Часті питання
Який простий метод можна використовувати для створення об'єму на волоссі?
Згідно з блогеркою Наталією Пазл, перед миттям волосся варто потерти голову зубною щіткою з шампунем по всій площі — це допоможе створити прикореневий об'єм і зробить волосся менш жирним.
Які ще лайфхаки можуть допомогти надати волоссю об'єм?
Інші лайфхаки включають створення високого недбалого пучка перед сном, зміщення проділу на протилежний бік, сушіння локонів вниз головою та використання сухого шампуню для додаткового прикореневого об'єму.
Чому зубна щітка є ефективним інструментом для створення об'єму на волоссі?
Зубна щітка працює як скраб — вона допомагає очищати прикореневу зону і створює текстуру, що сприяє об'єму без використання додаткових косметичних засобів.