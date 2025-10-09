Багато дівчат мріють про розкішний об’єм волосся, який додає вигляду доглянутості. Втім, навіть дорогі засоби для укладки чи професійні щітки не завжди дають бажаного ефекту. Досягнути пишного волосся можна завдяки простому лайфхаку.

Вам знадобиться лише стара зубна щітка, якою ви більше не користуєтеся, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку блогерки Наталії Пазл.

Читайте також Чубчик Біркін повертається в моду: виглядає краще, ніж будь-коли

Як створити об’єм на волоссі?

Засіб для чистки зубів здатен стати секретним помічником у створенні розкішної зачіски. За допомогою щітки можна легко надати волоссю текстури й створити приголомшливий об’єм. Все можна зробити кілька хвилин, не витрачаючи багато часу на складні процедури. Метод є досить простим, тож його можна застосовувати хоч кожного дня.

За словами блогерки, перед миттям волосся, голову потрібно потерти зубною щіткою з шампунем по всій площі. Таким чином можна створити чудовий прикореневий об’єм. Щітка працює як скраб, тож волосся не так швидко жирніє.

Як щітка створює об’єм: дивіться відео

Надати волоссю об’єму можна завдяки ще кільком лайфхакам, пише Elle. Після вечірнього миття голови перед сном рекомендовано зробити високий недбалий пучок. До ранку волосся висохне й хвіст стане хвилястим та об’ємним. Також фахівці радять змістити проділ на протилежний бік. Одне й те саме положення локонів викликає звикання, а коли зробити проділ на інший бік, то утвориться бажаний об’єм.

Фахівці ще рекомендують сушити локони вниз головою й використовувати сухий шампунь. Його потрібно нанести на чисте волосся після сушіння, щоб додати прикореневого об’єму.

Як покращити ріст волосся розмариновою водою?