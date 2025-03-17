Як за допомогою макіяжу зробити тонкий ніс: неймовірний трюк контурингу

Є чимало технік контурування, але не всі новачки здатні його повторити. У сфері макіяжу постійно з’являються якісь нові тренди й прийоми, деякі з них, які можна зробити навіть самостійно в домашніх умовах.

У мережі вже поширився трюк, спрямований на візуальне звуження ніздрів й виділення кінчика носа, пише 24 Канал з посиланням на Bonjour.

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Як зробити контуринг носа

Щоб вдало візуально створити вузький ніс, потрібно мати два консилери – світлий та темний чи засоби з палітри для контурування. Вам знадобиться також ватна паличка, пензлик для розтушування й спонжик для макіяжу.

У відеоролику гарно показано, як досягнути вражаючого ефекту візуально тоншого носа. За допомогою ватної палички треба нанести бронзер над ніздрями. Спочатку робиться темна лінія, а за нею – світла. Далі зовнішні краї треба затемнити, щоб створити ефект вужчого носа.

Світлим консилером проведіть лінію над бронзером й розтушуйте до закінчення ніздрі. Це вже допоможе природно освітлити ніс. Далі за допомогою пензлика лінії треба плавно розтушувати, щоб вони не мали різкого вигляду.

Усі переходи також варто додатково розтушувати спонжем, щоб макіяж мав максимально природний вигляд.

Як створити вузький ніс за допомогою макіяжу: дивіться відео

Контуринг носа – це популярна техніка макіяжу, яка дозволяє звузити, вкоротити чи виправити форму носа за допомогою світлих та темних відтінків. Бронзер темного відтінку створює ефект тіні й візуально звужує чи змінює форму, а консилер підкерслює центральну частину, роблячи її виразнішою. Ключовим етапом є розтушування, яке надасть природності.

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Для затемнення варто використовувати матові відтінки без блиску. Для точності краще використовувати тонку ватну паличку, а не пензлик. Лінії треба робити тонкими, оскільки широкі призведуть до зворотного ефекту. Щоб ще більше звузити ніс, візажисти радять додавати хайлайтер на кінчик й перенісся.