Трендова стрижка, яку можна носити зовсім без укладки
- У моду увійшов "зламаний" боб, який можна носити без укладки.
- Стрижка була використана на показах Prada та Miu Miu сезон осінь-зима 2025-2026.
Боб – класичний варіант стрижки, який не виходить з моди. У цьому сезоні в тренді буде одна з його численних варіацій.
В моду увійшов "зламаний" боб. Це шикарний варіант стрижки для тих, хто не любить робити укладку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Читайте також Трендова форма брів: таку обирає для себе Белла Хадід
Яка стрижка в моді у квітні 2025
Неабиякого шуму в свій час "наробила" стрижка американської актриси Вайнони Райдер. Вона запала багатьом у душу ще в далекому 1988 році.
Зараз ця стрижка знову в моді. Зокрема, її приміряв на моделей на показах Prada та Miu Miu сезон осінь-зима 2025 – 2026 зірковий перукар Гвідо Палау.
Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!
Головними принципами "зламаного" боба є:
- довжина до щелепи;
- відстуність прямих та чітких ліній.
Щоб зробити таку сміливу укладку непотрібно навіть старатися. Достатньо залишити волосся висихати природним шляхом.