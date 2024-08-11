Найдорожча нота: парфуми з яким ароматом обрати, щоб пахнути на мільйон

Ні для кого не секрет, що такі ноти, як ваніль, троянда, гарденія та конвалія, складають основу більшості парфумів на ринку.

Однак яка з популярних нот звучить найдорожче? Про цей яскравий та розкішний складник парфумів, розповідаємо далі.

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Яка нота в парфумерії звучить найдорожче

Ультрапопулярне доповнення, яке має чи не найдорожчий акцент в парфумерії, – це жасмин. Поряд з трояндою він вважається фундаментальним каменем парфумерії. Іншими словами, його можна зустріти майже в кожному флаконі парфумів.

Однак це не робить його банальним та передбачуваним. Як виявилося, існує понад 200 видів жасмину, тож розкіш, яку він додає парфумам, часто є унікальною.

Жасмин зазвичай використовується як верхня або середня нота в парфумах, що створює сильне початкове враження та загальний характер аромату,

– каже парфумер Вінс Спіннато.

Експерт зауважує, що звичайно, залежно від нот, з якими він поєднується, жасмин може миттєво трансформуватися як у свіжий аромат, так і у східний, однак найчастіше він звучить розкішно і дорого.

Які парфуми з жасмином обрати

Оскільки жасмин є доволі популярною нотою, то і парфумів з ним існує безліч. Ось кілька найкращих з них:

Le Labo Jasmin 17 Eau de Parfum

Це сучасний квітковий аромат, який оцінять всі фанати жасмину. Він м’який, солодкувато-квітковий, дуже легкий, але досить насичений, тож не залишить без уваги.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Byredo Inflorescence Eau de Parfum

Цей парфум – справжній букет квітів, який містить свіжий жасмин в основі та інші більш легкі ноти, як-от пелюстки троянд і рожева фрезія. За словами бренду, аромат був створений як свято перших весняних квітів, з чим неможливо посперечатися.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Frédéric Malle Le Parfum de Therese

Це один із найкращих жасминових парфумів. Створений у 1950-х роках легендарним парфумером Едмондом Рудницьким, він довгий час тримався у таємниці.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Це і не дивно, адже такі додаткові ноти, як диня, огірок і чорнослив, роблять цей аромат жасмину абсолютно унікальним.