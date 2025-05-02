Тренд на цю стрижку буде повсюди у 2025 році: її радять всі стилісти

Коротке волосся нікуди не дінеться цього року, але в моді буде цікава стрижка з 90-х, яка вже набирає популярність. Зачіска боб очолювала тренди впродовж багатьох років, але влітку доведеться трішки відпускати довжину, бо в моду входить нова цікава стрижка.

Ті хто люблять боб чи каре – можуть не переживати, оскільки ці стрижки є культовими, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Втім, вже чимало дівчат починають обирати для себе зачіску до плечей, зокрема, з акцентом на багатошаровість.

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Стрижка до плечей – тренд 2025 року

Такий вид стрижки не є чимось новим, але з такою довжиною волосся ви отримаєте вишуканий стиль, який надасть волоссю об’єму й пружності. З такою текстурованою стрижкою в свій час ходили всі моделі 90-х років, а враховуючи те, що мода повертається, ця зачіска захопить всіх, хто захоче оновити свій вигляд.

Щоб зачіска виглядала цікавішою – завивайте кінчики пасм всередину за допомогою випрямляча для волосся або плойки, яка створити також шикарний вигляд.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Стрижка до плечей виглядає неймовірно вишукано в поєднанні з чубчиком. Стилісти зазначають, що на кучерявому волоссі шари додають особливого об’єму.

Нещодавно Гейлі Бібер продемонструвала свою зачіску до плечей. Враховуючи той факт, що за її інстаграмом стежать мільйони дівчат зі всього світу, вони точно захочуть повторити її вишуканий стиль.

До речі, якщо хочете створити кучері й не знаєте, що краще обрати – бігуді чи плойку, то в нашому матеріалі ми розповіли переваги та недоліки девайсів для створення локонів.