У моду вривається вуальне мелірування: як воно виглядає

Чимало дівчат люблять світлий тон на своєму волоссі, але замість чистого блонду вдаються до мелірування. Hair-стилісти розповіли, що тепер в моду вривається вуальне мелірування, яке надасть волоссю візуальну густоту та сяйво.

Ця техніка підійде всім, хто хоче освітлити волосся та зробити його візуально об’ємнішим, при цьому зберігши природний вигляд, пише Cosmopitan.

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Вуальне мелірування – новий тренд

Цей метод має такі особливості:

Окремі пасма освітлюються із чергуванням через одне;

Майстер колорист для фарбування бере дуже тонкі пасма волосся до 3 міліметрів, які виглядають на долоні майже прозорими;

Фарбу наносять по всій довжині волосся, але оминаючи верхній шар;

У процесі мелірування використовується фольга.

Густота волосся й переливи кольору отримуються завдяки грі світла й тіні. Стилісти кажуть, що сяйливе мелірування увиразнює будь-який відтінок волосся. Техніка вуального мелірування матиме чудовий вигляд на білявих та русявих локонах і навіть на волоссі темніших кольорів.

Вуальне мелірування стає популярним

Красива техніка вуального мелірування

Ефектне мелірування для волосся

Щоб підтримати колір та блиск варто не забувати про догляд за фарбованим волоссям. Обирайте шампунь, який живить волосся та реконструює його. А ще важливо обирати якісний косметичний продукт, який перешкоджатиме вимиванню волосся й зробить його гладким та шовковистим.

Не забувайте перед тим, як сушити волосся феном – використовувати термозахист, який огортає волосину оболонкою, яка захищає від гарячого потоку повітря. Спрей захищає кутикулу від термічного ушкодження та робить зачіску структурною та стійкою.