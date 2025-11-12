Пальто з хутром – останній писк моди: поспішіть купити на зиму
- Пальта з овчини з хутром навколо шиї та рукавів стали трендом цієї зими, натхненні модою 70-х років.
- Такі пальта поєднуються з джинсами, кросівками, теплими кардиганами, а також підходять для ділових стилів з класичними штанами і чоботами на підборах.
Цього сезону в моду входять пальта з овчини. Вони ідеально підходять для холодних днів, тому вже радимо почерпнути натхнення й віднайти верхній одяг на цю зиму.
У зимову пору на перший план вийдуть пальта з овчини з хутром навколо шиї та рукавів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Цей тренд є натхненний модою 70-х років. Модниці вже починали носити такі пальта минулої зими, але лише цього року верхній одяг знайшов своє місце в гардеробі багатьох дівчат.
Як виглядають трендові пальта з хутром?
Пальта з овчини носили усі в еру бохо. Цей стиль успішно повернувся в тренди, тож оминути вишукані пальта з хутряним оздобленням просто неможливо. Такі пальта були особливо популярними ще на початку нульових. Тоді їх носили наші мами в поєднанні з хутряними шапками-вушанками.
Трендовий верхній одяг – ідеальний вибір для майбутній холодних днів, тому таке пальто точно варто придбати всім, хто любить вінтажну естетику. Поєднувати ці пальта можна з джинсами, кросівками, теплими кардиганами й іншими в’язаними речима.
Окрім того, таке пальто – чудовий союзник для всіх ділових стилів. Верхній одяг виглядає елегантно й ефектно в поєднанні з класичними штанами та чоботами на підборах.
Модниці обирають для себе чорні пальта, коричневі та молочні, тож для себе обирайте такий верхній одяг, який найкраще пасуватиме вашому стилю.
На осінь дизайнер Андре Тан рекомендує пальто-кейп, пальто з вбудованим шарфом, пальто без застібки, А-силуету, кейп-пончо, верхній одяг анімалістичного принта, пальто-жакет та максі-пальто оверсайз.
Кожен стиль пальта додає образу особливості, елегантності або жіночності, і може бути поєднаний з різними елементами гардероба.
Які пальта роблять образ дорогим?
Цієї осені в моді пальта максі, двоколірні моделі та пальта з палантином, які додають образу вишуканості та тепла.
Популярні кольори включають хакі, оливковий, молочний, сірий та коричневий, а також хутряні пальта в короткій та довгій версії.
