Вбрання здатне створити красивий образ, але якщо навіть найменші деталі будуть застарілими, то вмить аутфіт стане безглуздим. Речі, які псують вигляд називаються антитрендовими, бо давно вийшли з моди, тому від них треба скоріше відмовитися.

Часом може здаватися, що образ виглядає добре, але є дрібниці, які відтягують увесь образ назад, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко. Деякі зайві аксесуари, погано підібрані кольори чи взуття, які не пасують до загального вигляду – здатні все зіпсувати.

Які речі є антитрендовими?

Застарілі варіанти речей мають альтернативи, тому знайти заміну буде досить просто.

Занадто обтислий образ

Речі, які дуже обтискають фігуру, виглядають зовсім не стильно, бо привертають увагу на недоліки.

Багато трендів та принтів в образі

Велике нашарування трендів та різних принтів призводить до того, що образ виглядає дешево.

Потерте взуття

Таке взуття миттєво псує образ, тому від нього краще відмовитися, щоб не виглядати безглуздо.

Велика кількість декору

Футболки чи лонгсліви з блискітками створюють відчуття несмаку й роблять образ дешевим.

Застарілі фасони

Плаття чи блузи, які давно вийшли з моди, здатні надати кілька зайвих років, тому від таких речей краще позбутися.

Тканини, які не тримають форму

Одяг, який не тримає форми виглядає недбало, тому від його носіння краще відмовитися, бо він здешевлює вигляд.

