Брови відіграють важливу роль у формуванні виразу обличчя, тому дуже важливо підібрати правильну форму. Неприродні брови мають здатність додати зайвого віку.

Відомі візажисти розповіли, як можна легко уникнути звичних помилок, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Часом невдале вищипування чи занадто темний колір брів псують увесь вигляд, але ці промахи можна виправити.

Як доглядати за бровами?

Щоб залишатися привабливою й підкреслювати бровами індивідуальність, фахівці визначили поширені помилки, яких варто уникати.

Надмірне вищипування

Не варто занадто сильно вищипувати брови, бо можна пошкодити волосяні фолікули, які більше не виростуть повторно. Якщо ж брови вже занадто вищипані, тоді варто скористатися сироватками для росту, щоб відновити природну густину.

Мікроблейдинг неправильної форми

Погано виконана процедура може зіпсувати вигляд брів на кілька років. Дуже важливо обрати саме ту форму, яка гармоніює з обличчям. Спочатку треба протестувати форму, щоб обрати ідеальний для себе варіант. Лише після цього можна обирати майстра для мікроблейдингу.



Брови мають ідеально пасувати до обличчя / Фото Pexels

Велика кількість засобів

Не перестарайтеся з олівцем для брів, бо занадто темні брови можуть зробити неприродний та важкий вигляд. Наносити олівець потрібно легкими та штриховими рухами, щоб зберегти м’який ефект. Завдяки цьому вдасться уникнути перемальованих брів та зберегти їхній природний вигляд.

Невдалий вибір кольору

Вибір занадто темного олівця здатен візуально додати кілька зайвих років. Саме тому варто обирати відтінки, які є близькими до природного кольору брів чи на 1 – 2 тони світліший.

У макіяжі головну роль відіграють брови та губи, пише In Journal. Саме тому радим підібрати для себе на осінь один з найкрасивіших відтінків помад. Цієї осені в моді будуть винні, коричневі, карамельні, червоні та сливові відтінки помади.

