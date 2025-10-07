Не делайте так: ошибки в оформлении бровей, которые добавляют возраста
- Визажисты рекомендуют избегать чрезмерного выщипывания бровей, поскольку это может привести к повреждению волосяных фолликулов и потере густоты.
- Неправильный выбор цвета карандаша для бровей может добавить лишних лет, поэтому важно выбирать оттенки, близкие к естественному цвету, или немного светлее.
Брови играют важную роль в формировании выражения лица, поэтому очень важно подобрать правильную форму. Неестественные брови обладают способностью добавить лишнего возраста.
Известные визажисты рассказали, как можно легко избежать привычных ошибок, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Иногда неудачное выщипывание или слишком темный цвет бровей портят весь вид, но эти промахи можно исправить.
Как ухаживать за бровями?
Чтобы оставаться привлекательной и подчеркивать бровями индивидуальность, специалисты определили распространенные ошибки, которых стоит избегать.
Чрезмерное выщипывание
Не стоит слишком сильно выщипывать брови, потому что можно повредить волосяные фолликулы, которые больше не вырастут повторно. Если же брови уже слишком выщипаны, тогда стоит воспользоваться сыворотками для роста, чтобы восстановить естественную густоту.
Микроблейдинг неправильной формы
Плохо выполненная процедура может испортить вид бровей на несколько лет. Очень важно выбрать именно ту форму, которая гармонирует с лицом. Сначала надо протестировать форму, чтобы выбрать идеальный для себя вариант. Только после этого можно выбирать мастера для микроблейдинга.
Брови должны идеально подходить к лицу / Фото Pexels
Большое количество средств
Не переусердствуйте с карандашом для бровей, потому что слишком темные брови могут сделать неестественный и тяжелый вид. Наносить карандаш нужно легкими и штриховыми движениями, чтобы сохранить мягкий эффект. Благодаря этому удастся избежать перерисованных бровей и сохранить их естественный вид.
Неудачный выбор цвета
Выбор слишком темного карандаша способен визуально добавить несколько лишних лет. Именно поэтому стоит выбирать оттенки, которые близки к естественному цвету бровей или на 1 – 2 тона светлее.
В макияже главную роль играют брови и губы, пишет In Journal. Именно поэтому советуем подобрать для себя на осень один из самых красивых оттенков помад. Этой осенью в моде будут винные, коричневые, карамельные, красные и сливовые оттенки помады.
Какая форма бровей модная в 2025 году?
В 2025 году в моде брови средней ширины с тонким изгибом, которые подходят к любой форме лица и не требуют особого ухода.
Эта форма бровей создает эффект подтянутости лица. Однако, не стоит делать брови слишком широкими, поскольку это утяжелит черты лица.
