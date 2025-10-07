Брови играют важную роль в формировании выражения лица, поэтому очень важно подобрать правильную форму. Неестественные брови обладают способностью добавить лишнего возраста.

Известные визажисты рассказали, как можно легко избежать привычных ошибок, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Иногда неудачное выщипывание или слишком темный цвет бровей портят весь вид, но эти промахи можно исправить.

Читайте также Превращение на миллион: как изменилась 62-летняя учительница после салона красоты

Как ухаживать за бровями?

Чтобы оставаться привлекательной и подчеркивать бровями индивидуальность, специалисты определили распространенные ошибки, которых стоит избегать.

Чрезмерное выщипывание

Не стоит слишком сильно выщипывать брови, потому что можно повредить волосяные фолликулы, которые больше не вырастут повторно. Если же брови уже слишком выщипаны, тогда стоит воспользоваться сыворотками для роста, чтобы восстановить естественную густоту.

Микроблейдинг неправильной формы

Плохо выполненная процедура может испортить вид бровей на несколько лет. Очень важно выбрать именно ту форму, которая гармонирует с лицом. Сначала надо протестировать форму, чтобы выбрать идеальный для себя вариант. Только после этого можно выбирать мастера для микроблейдинга.



Брови должны идеально подходить к лицу / Фото Pexels

Большое количество средств

Не переусердствуйте с карандашом для бровей, потому что слишком темные брови могут сделать неестественный и тяжелый вид. Наносить карандаш нужно легкими и штриховыми движениями, чтобы сохранить мягкий эффект. Благодаря этому удастся избежать перерисованных бровей и сохранить их естественный вид.

Неудачный выбор цвета

Выбор слишком темного карандаша способен визуально добавить несколько лишних лет. Именно поэтому стоит выбирать оттенки, которые близки к естественному цвету бровей или на 1 – 2 тона светлее.

В макияже главную роль играют брови и губы, пишет In Journal. Именно поэтому советуем подобрать для себя на осень один из самых красивых оттенков помад. Этой осенью в моде будут винные, коричневые, карамельные, красные и сливовые оттенки помады.

Какая форма бровей модная в 2025 году?