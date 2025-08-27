Шорти та короткі спідниці вже скоро відкладемо в шафу до наступного літа й почнемо звертати увагу на модні фасони джинсів. Осінь цього року пропонує переглянути 6 найкращих моделей, які сподобаються багатьом дівчатам.

Джинси є найкращим варіантом нижнього одягу на осінню пору, оскільки цупкий денім добре адаптований до різних погодних умов, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також 6 трендів осені, які з вересня будуть носити всі

Універсальні джинси є незамінною базою для всіх нас з вересня по травень. У новому сезоні можуть залишатися звичні для нас моделі, а часом на радарі з’являються новий фасон, який хочеться додати до свого гардероба. Найближчі місяці в моді будуть кілька фасонів, які вже є популярними серед модних дівчат.

Які джинси будуть в моді восени?

Джинси вільного крою

Тренд на джинси з низькою талією залишиться актуальним цієї осені. Варто обирати моделі з мішкуватим чи широким кроєм.

Рвані джинси

Цієї осені модними будуть джинси з певними потертостями та рваностями. Вони мають цікавий вигляд, тому поєднуйте їх з бомберами та кросівками.

Темний джинс

Класичні сині чи блакитні джинси є у всіх, а темний денім з’явився у колекціях багатьох брендів, тож радимо додавати цей колір до свого гардероба.

Прямі джинси

Прості у поєднанні класичні джинси вдало поєднуються з багатьма речами – топами, майками, футболками та сорочками. Восени прямі джинси пасуватимуть до шкіряних курток та светрів.

Широкі джинси

На радарі моди залишаються широкі джинси із заниженою чи високою талією. Така модель підійде для всіх, хто хоче мати стрункий вигляд у джинсах.

Джинси зі швами

Ці джинси є одними з найцікавіших, а мода на них вже активно зростає. Якщо вам подобаються незвичайні джинси, з якими вас помітять, обирайте моделі з подвійними або потрійними швами на штанинах.

До слова, сірі трикотажні штани стануть альтернативою джинсам, завдяки своїм комфортним матеріалам і естетиці.