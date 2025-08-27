Шорты и короткие юбки уже скоро отложим в шкаф до следующего лета и начнем обращать внимание на модные фасоны джинсов. Осень этого года предлагает посмотреть 6 лучших моделей, которые понравятся многим девушкам.

Джинсы являются лучшим вариантом нижней одежды на осеннюю пору, поскольку плотный деним хорошо адаптирован к различным погодным условиям, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Универсальные джинсы являются незаменимой базой для всех нас с сентября по май. В новом сезоне могут оставаться привычные для нас модели, а порой на радаре появляются новый фасон, который хочется добавить в свой гардероб. Ближайшие месяцы в моде будут несколько фасонов, которые уже являются популярными среди модных девушек.

Какие джинсы будут в моде осенью?

Джинсы свободного кроя

Тренд на джинсы с низкой талией останется актуальным этой осенью. Стоит выбирать модели с мешковатым или широким кроем.

Рваные джинсы

Этой осенью модными будут джинсы с определенными потертостями и рваностями. Они имеют интересный вид, поэтому сочетайте их с бомберами и кроссовками.

Темный джинс

Классические синие или голубые джинсы есть у всех, а темный деним появился в коллекциях многих брендов, поэтому советуем добавлять этот цвет в свой гардероб.

Прямые джинсы

Простые в сочетании классические джинсы удачно сочетаются со многими вещами – топами, майками, футболками и рубашками. Осенью прямые джинсы подойдут к кожаным курткам и свитерам.

Широкие джинсы

На радаре моды остаются широкие джинсы с заниженной или высокой талией. Такая модель подойдет для всех, кто хочет иметь стройный вид в джинсах.

Джинсы со швами

Эти джинсы являются одними из самых интересных, а мода на них уже активно растет. Если вам нравятся необычные джинсы, с которыми вас заметят, выбирайте модели с двойными или тройными швами на штанинах.

К слову, серые трикотажные брюки станут альтернативой джинсам, благодаря своим комфортным материалам и эстетике.