Именно осенью наблюдается наибольший пик трендов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Именно осенью начинается модный цикл, которого с нетерпением ждут большинство модниц. Стилисты отмечают, что эта осень будет очень модной, поэтому предлагают посмотреть несколько самых стильных вещей, которые будут фигурировать в осеннюю пору.

Какие трендовые вещи будут в моде осенью?

Вместо классических осенних оттенков, в тренды врываются другие тона, продолжается мода на кружево и восстанавливается актуальность клетчатого принта.

Кружево

Модницы Копенгагена так часто носили кружевные вещи, что теперь они становятся трендовой частичкой уличной моды. Кружевные майки можно носить с джинсами, футболки с кружевными юбками, а платья – с изящной обувью.

Клетчатый принт

Этот принт будет господствующим в несколько ближайших месяцев. Можете выбирать базовый серый цвет, или горчично-желтый или зеленый. Выбирайте для себя юбки, брюки, сумки или верхнюю одежду в клетку.

Бомбер с высоким воротником

Одним из самых больших трендов осени станет бомбер с высоким воротником. В моду врываются повседневные и спортивные модели. Модницы уже начали выбирать для себя куртку от Massimo Dutti красного цвета.

Уличные тапочки

Этой осенью в тренде будут плоские тапочки с закрытым носком, которые напоминают нам мюли. Эта обувь станет ведущим трендом сезона. Инфлюенсеры начали носить модели, которые представил бренд The Row.



Тренды осени 2025 / Фото из инстаграма

Вязаное поло с воротником

Футболки с воротниками-поло из трикотажа были модными всегда, а именно осенью мода на них будет наблюдаться еще активнее. Такая модель наряда уже давно завоевала внимание икон стиля. Можно выбирать монохромные варианты, или версии с полосками.



Тренды осени 2025 / Фото из инстаграма

Двойной деним

Джинсовая куртка и джинсы станут самым модным сочетанием осени. Низ можно заменять джинсовыми бермудами, шортами или юбками.

К слову, ранее украинский дизайнер Андре Тан представил 5 главных модных трендов осени 2025 года. Следует обратить внимание на акцентность и кожу.