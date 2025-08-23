Яскравим відображенням циклічності моди є те, що сучасні тенденції все більше надихаються стилями попередніх десятиліть. Про це говорить відродження джинсів з широкими штанинами, які колись були символом культури 90-х і 2000-х років.

В них на екрані з'явилася відома українська телеведуча Леся Нікітюк – це образ із широкими джинсами може взяти собі на замітку будь-яка модниця. Пише 24 Канал з посиланням на пост в Instagram @novy_channel.

Читайте також В стилі етно та бохо: Белла Хадід вийшла у світ в модній сукні з унікальною вишивкою

Який образ обрала Леся Нікітюк?

Телеведуча обрала широкі джинси зі світло-блакитного деніму із завищеною талією та елегантний білий корсетний топ, що підкреслює жіночність.

Модель, як у Нікітюк, має цікавий акцент на талії у вигляді зав'язки. Таке поєднання з денімом і білизняним стилем дуже популярне, оскільки створює баланс між розслабленістю та вишуканістю.

Завершила образ вона біло-чорними кросівками з роздвоєним носком, відомі як Tabi boots, додавши сучасний і модний штрих до загального вигляду.



Леся Нікітюк показала ідеальні джинси / Фото з інстаграму @novy_channel

Широкі джинси в трендах 2025

Джинси з широкими штанинами набирають популярності, оскільки споживачі відходять від десятиліть домінуючих джинсів скінні. Цей тренд підкреслює прагнення до комфорту, адже широкі штанини забезпечують більшу свободу рухів, покращену повітропроникність і загальну розслаблену посадку протягом усього дня.

Модні експерти відзначають, що джинси з широкими штанинами універсальні і їх можна легко стилізувати для різних випадків. Вони добре поєднуються з різноманітним верхом, включаючи укорочені фасони, футболки, светри великих розмірів, приталені блузи і навіть худі, а також з різноманітним взуттям.

Крім того, на відміну від завужених моделей, які часто підкреслюють недоліки фігури, джинси з широкими штанинами роблять силует стрункішим. Вони особливо ефективно врівноважують фігури з широкими стегнами, створюючи гармонійний образ, який приваблює широку аудиторію.

А днями раніше співачка Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа.