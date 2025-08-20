Цей образ Хадід виходить за межі моди, й слугує естетичним висловлюванням, сповненим глибокого змісту. Детальніше про це розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

Читайте також Стильний лук вже наробив галасу: Тіна Кароль показала ідеальну сукню для останніх днів літа

Яку сукню обрала Белла Хадід?

Модель продемонструвала білосніжне вбрання, прикрашене яскравою вишивкою, що відображає традиційні палестинські візерунки.

Це витвір мистецтва,

– написала вона у дописі.

Як відомо, сукня була розроблена талановитою молодою палестинською художницею. Образ несе в собі значний символізм, оскільки так Белла відстоює палестинську культуру, вшановуючи при цьому свою спадщину, адже її батько, Мохаммед Хадід, має палестинське походження.

ʼ

Белла Хадід вшановує культурну спадщину країни, звідки походить її батько / Фото з інстаграму @bellahadid

Сукня демонструє комір-поло, декольте на ґудзиках і відкриту спинку, доповнену високим розрізом на спідниці, що елегантно відкриває ногу.

Виготовлена з легкої білої тканини, яка чудово контрастує з яскравою вишивкою, ця сукня вирізняється своєю унікальною естетикою. Оздоблення збагачене барвистими орнаментами та символами, що нагадують палестинську вишивку, додаючи виробу глибокий етнічний наратив.



Белла Хадід показала стильну сукню в стилі етно та бохо / Фото з інстаграму @bellahadid

Завершують ансамбль золотий пояс і браслети, що прикрашають обидві руки, вносячи в загальний образ відтінок богемної розкоші. Дизайн можна класифікувати як бохо-шик, що характеризується використанням натуральних тканин, етнічних мотивів та ручної вишивки – ознак богемного стилю.

Ба більше, використання вишивки та орнаментів, що відсилають до палестинських культурних кодів, виводить сукню за рамки простої моди, перетворюючи її на значущу репрезентацію спадщини. Цей дизайн не лише відповідає сучасним тенденціям, але й віддає данину поваги багатим культурним традиціям.

До слова, раніше Ріанна показала, як стилізує одяг у вагітність.