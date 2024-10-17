5 пар найпопулярніших джинсів на осінньо-зимовий сезон: на що звернути увагу

Джинси – це саме той вид денімових штанів, які личать всім. Ми носимо їх незалежно від сезону та погоди за вікном. Восени нас чекає на повернення скінні, а разом з тим популярності не втрачатимуть актуальні мішкуваті джинси, які є лідерами вже тривалий час.

Для осінньо-зимового сезону дизайнери вирішили внести різноманіття й попіклувалися про те, аби прикрасити денім лелітками й створити вироби в техніці печворк, пише L’Officiel.

Дивіться також 5 наймодніших образів на роботу: у цих речах захочеться йти в офіс

На прикладі модних показів, які представили дизайнери на Тижні моди, розберемо найцікавіші варіанти джинсів, які будуть популярними до весни.

Скінні

У це важко повірити, але на модну арену повертаються джинси скінні. Ця суперечлива модель постійно потрапляє в списки антитрендів, однак є прихильниці цього фасону, які досі їх активно носять, особливо в осінню пору, поєднуючи їх з чобітьми. Остання стилізація є доволі непоганим та навіть стильним варіантом, якщо носити скінні з жокейськими чоботами.



Трендові джинси осені 2024 / Фото L'Officiel

Темний колір

Ми чомусь звикли робити ставку на блакитний денім, втім дизайнери демонструють нам, що не менш ефектними є й темні відтінки деніму. Вони практичні та функціональні, оскільки легко поєднаються з будь-яким вбранням.



Трендові джинси осені 2024 / Фото L'Officiel

Прямі джинси

Цей фасон вважається безсмертною класикою. Вони підкорили своєю утилітарністю та вдало пасують дівчатам, які люблять носити разом з джинсами взуття на підборах.



Трендові джинси осені 2024 / Фото L'Officiel

Гібрид

Для тих, хто прагне різноманітності, радимо звернути увагу на джинси, які декоровані лелітками. Такі вироби представили у своїх колекціях бренди Fendi, Chloé та Stella McCartney.



Трендові джинси осені 2024 / Фото L'Officiel

Мішкуваті

Широкі джинси не зійдуть з модної дистанції навіть в осінньо-зимову пору, оскільки вдало стилізуються з пуховиками та дублянками. Вони також мають бездоганний вигляд з довгими пальтами. Додавайте ефекту своєму аутфіту завдяки красивим головним уборам.



Трендові джинси осені 2024 / Фото L'Officiel