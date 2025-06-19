Хустина є найбажанішою річчю цього літа, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Цей тренд активно демонструють на собі модниці, які показують безліч цікавих образів, які легко повторити. Ми зібрали кілька популярних аутфітів, на які радимо звернути увагу.

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Мереживна хустка

Легка та мінімалістична хустина з мережива виглядає неймовірно стильно. Ця річ дає міським образам свіжості. Носити її можна з розслабленими речима – сукнями, спідницями та костюмами з льону, чи базовими футболками й джинсами.

Кольорова хустка

Щоб додати більше кольору у свій літній образ, радимо додати до гардероба барвисту хустку. Це може бути однотонна чи принтована річ. Поєднувати хустку рекомендовано з яскравими відтінками.

Хустка-стрічка

Така хустка чудово впишеться в морську естетику. Модниці носять її з сукнями, солом’яними сумками та сітчастими балетками. Носити її можна з розпущеним волоссям або зачісками.

Доволі красиво виглядають хустки з купальниками, виступаючи не лише додатковим елементом до образу, але й захищають волосся від сонячного проміння та вигорання фарби.

Часто таку хустину носять в місті, стилізуючи з базовими речима – штанами, джинсами, кросівками та усім можливим літнім вбранням.