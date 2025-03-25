Колготи – мікротренд весни, які зроблять образ стильнішим: добірка топових варіантів

Капронові колготи навесні стають досить популярними, оскільки дівчата одягають їх під сукні та спідниці. Однак мода не стоїть на місці, тож окрім базових тілесних та чорних кольорів, в моду увійшли кольорові та мереживні колготи, які точно сподобаються багатьом.

Колготи добре поєднуються з масивними черевиками, балетками, туфлями, лоферами та навіть кросівками, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Радимо звернути увагу на кілька найпопулярніших варіантів.

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Класичні колготи

Тонкі матові чи ледь помітні прозорі колготи є класикою, яка не виходить з моди. Вони вдало довершать будь-які сукні та спідниці на весняний сезон.

Кольорові

Для тих, хто хоче створити ефектний вигляд, радимо приміряти яскраві колготки. З їхньою допомогою вдасться чудово урізноманітнити образ. До наймодніших кольорів належить червоний, молочний та білий. Кольорові колготи добре поєднуються з нейтральним одягом чи з кольоровими елементами гардероба, якщо їх вміти правильно поєднати.

Мереживні

Щоб додати трішки романтичної естетики у свій гардероб, варто додати ажурні колготки з делікатним плетінням, візерунками та мереживом. Такі колготки виглядають доволі витончено з легкими сукнями й цікавими балетками. А от сітчасті моделі додадуть трохи нотки бунтарства у ваші образи.

Колготи з принтом

Довершення образів колготами з геометричним принтом ідеально підійде до образу футуристичності. Це може бути картатий візерунок, аргайл та горох. Треба лише дуже уважно підібрати вбрання, щоб не перевантажити образ.

Додамо, що нещодавно ми розповідали про трендове взуття весни. Популярними будуть мокасини в білому, коричневому чи оливковому кольорі, а також взуття з тваринним принтом. Більше дізнатися, з яким взуттям ще носити колготки – можна у нашому матеріалі.