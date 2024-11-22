Короткі зачіски, які ніколи не виходять з моди: добірка найкращих варіантів

Стрижка має дуже велику роль у формуванні образів. Завдяки їй залежить ваш вигляд, тому варто вдаватися до тієї зачіски, яка буде вдало пасувати до форм обличчя. Стилісти знають безліч красивих стрижок, втім серед них всіх найпопулярнішими є короткі.

Така довжина стрижки дає менше маніпуляцій із зачісками, втім вона пасує багатьом дівчатам, пише 24 Канал. Якщо ж ви хочете перед Новим роком змінити свій образ та додати якоїсь родзинки, то радимо звернути увагу саме на кілька цікавих та ефектних стрижок.

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Піксі з довгим чубчиком

Ця зачіска підійде тим жінкам, які люблять експерименти й не бояться короткої довжини. Стрижка виглядає дещо зухвалою, але має неймовірно стильний вигляд. Піксі чудово виділяє риси обличчя й добре пасує для жінок після 40 чи 50 років. Чубчик в цій зачісці додає трохи жіночності.



Ефектні короткі зачіски / Фото Pinterest

Лонг-боб з хвилястими кучерями

Ця подовжена версія каре досягає до рівня плечей. Стрижка підходить для тих, хто хоче додати волоссю об’єму. Гарний вигляд лонг-боб має на хвилястому чи звивистому волоссі, створюючи романтичний настрій. Змінювати стиль цієї зачіски можна по-різному, укладаючи з проділом посередині чи набік.



Модні короткі зачіски / Фото Pinterest

Максі каре

Це стрижка нижче вух, яка може доходити до основи шиї. Подовжене каре має стильний вигляд й гарно виглядатиме з шапкою біні, панамою чи капелюхом. Стилісти радять робити прямий зріс, щоб стрижка виглядала доглянутішою. Подовжене каре дозволяє зробити локони, зачесати у хвіст, закріпити крабиком чи зробити пучок.



Стильні короткі зачіски / Фото Pinterest

Стильними короткими стрижками також вважається піксі-кат, шеггі боб, андеркат та гарсон. Кожна з цих стрижок може бути адаптована до форми обличчя й стилю життя.