Кросівки вже давно перестали бути виключно спортивним взуттям й стали невід’ємним елементом повсякденного гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Впродовж багатьох років вони залишаються на піку популярності, ідеально довершуючи різноманітні образи. Кросівки надають образу стилю й індивідуальності, тож пропонуємо розглянути найцікавіші варіанти.
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Різнокольорові кросівки
У моді цього року буде різнокольорова версія кросівок. Експерти кажуть, що це взуття має всі шанси стати вірусним. Поєднуйте взуття з джинсами, мініспідницями та штанами.
Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue
Кросівки насиченого кольору
Стилісти радять зробити ставку на кросівки електричних насичених кольорів. Такий варіант обіцяє бути модним у весняно-літньому сезоні. Взуття в насиченому кольорі представили Prada, Versace і Loewe.
Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue
Баскетбольні кросівки в стилі ретро
У моду навесні увійдуть баскетбольні кросівки у стилі ретро. Виглядають вони досить симпатично й чудово поєднаються з вашим улюбленим вбранням.
Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue
Класичні кросівки
Базові кросівки все ще залишаються популярними, тому їх варто додавати до свого гардероба. Безпрограшною парою вважаються замшеві вишнево-червоні кросівки Puma Speedcats з овальним мисом — безпомилкова пара, яку вже носять такі ікони стилю. Кросівки забезпечують контраст з класичним вбранням в нейтральних, тож створить ідеальний look.
Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue
Полотняні кросівки
Кросівки з тканини залишаться основним елементом стилізації повсякденних образів. Популярними цього року будуть традиційні кросівки на пласкій підошві.
Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue
Дівчата також можуть звернути увагу на цікаву версію взуття – футбольні бутси, білі кросівки з потертостями та високі кросівки до колін.