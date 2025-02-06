Трендові кросівки на весну 2025: наймодніші варіанти

Вже з березня всі активно почнуть доповнювати свої образи стильними кросівками, які ідеально стилізуються з кросівками чи штанами. Щоб йти в ногу з поточними трендами, радимо звернути увагу на кілька варіантів кросівок, у які варто інвестувати кошти.

Кросівки вже давно перестали бути виключно спортивним взуттям й стали невід’ємним елементом повсякденного гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Впродовж багатьох років вони залишаються на піку популярності, ідеально довершуючи різноманітні образи. Кросівки надають образу стилю й індивідуальності, тож пропонуємо розглянути найцікавіші варіанти.

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Різнокольорові кросівки

У моді цього року буде різнокольорова версія кросівок. Експерти кажуть, що це взуття має всі шанси стати вірусним. Поєднуйте взуття з джинсами, мініспідницями та штанами.



Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue

Кросівки насиченого кольору

Стилісти радять зробити ставку на кросівки електричних насичених кольорів. Такий варіант обіцяє бути модним у весняно-літньому сезоні. Взуття в насиченому кольорі представили Prada, Versace і Loewe.



Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue

Баскетбольні кросівки в стилі ретро

У моду навесні увійдуть баскетбольні кросівки у стилі ретро. Виглядають вони досить симпатично й чудово поєднаються з вашим улюбленим вбранням.



Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue

Класичні кросівки

Базові кросівки все ще залишаються популярними, тому їх варто додавати до свого гардероба. Безпрограшною парою вважаються замшеві вишнево-червоні кросівки Puma Speedcats з овальним мисом – безпомилкова пара, яку вже носять такі ікони стилю. Кросівки забезпечують контраст з класичним вбранням в нейтральних, тож створить ідеальний look.



Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue

Полотняні кросівки

Кросівки з тканини залишаться основним елементом стилізації повсякденних образів. Популярними цього року будуть традиційні кросівки на пласкій підошві.



Трендові кросівки весни 2025 / Фото Vogue

Дівчата також можуть звернути увагу на цікаву версію взуття – футбольні бутси, білі кросівки з потертостями та високі кросівки до колін.