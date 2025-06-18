Купальники на літо, які підійдуть кожній дівчині: найцікавіші ідеї

Кінець червня – ідеальний час, щоб вибратися кудись до озера чи басейну. Плавання та засмагання на сонці є особливо приємними в літню пору року, оскільки дозволяє повноцінно відпочити й насолодитися теплими променями.

Щоб мати красивий вигляд на пляжі, варто запастися трендовим купальником, який допоможе зробити відпочинок комфортнішим, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Влітку в тренді глибокі кольори, купальники з акцентом на ретроестетику й певна увага до деталей. Стилісти визначили наймодніші варіанти на літню пору, щоб ви мали змогу обрати для себе найкращий виріб.

Купальник в смужку

Дизайнери представили на літо чимало речей в смугастий принт, тож тренд перебрався й на купальники. Ненав’язливий візерунок чудово підходить під будь-яку сумку, взуття та окуляри. Смуги можуть бути горизонтальними, вертикальними чи діагональними. Гарно виглядають контрастні відтінки – синьо-білий, червоно-кремовий чи пастельні комбінації. Фасон можна обирати за власним стилем та бажанням.



Актуальні купальники на літо / Фото Elle

Купальник у квітковий принт

Бренди надихалися не лише ніжними польовими квітами, але й бароковими розкішними букетами. У тренді – делікатні рослинні візерунки з ноткою вінтажу, та великі яскраві квіти з ефектом акварелі. Такі купальники виглядають досить романтично. Стилісти рекомендують обирати м’які тканини, пастельну гаму чи насичені відтінки.



Модні купальники на літо / Фото Elle

Купальник кроше

Кроше знву стає актуальним. Купальник повинен виглядати як раритетна річ бабусі з 70-х років. В’язані купальники підійдуть для тих дівчат, які шукають для себе щось красиве та ефектне.



Актуальні купальники на літо / Фото Elle

Темні відтінки

Попри популярність яскравих кольорів, темна палітра також є актуальною. Купальник у відтінку глибокого шоколаду, бургунді чи класичному чорному, додає елегантності й мінімалістичності. Він ніколи не вийде з моди й здатен зробити силует витонченішим. Чудово поєднуються купальники з солом’яними капелюхами, сорочками та масивними прикрасами.



Стильні купальники на літо / Фото Elle

Купальник з декоративними деталями

Обирайте цього літа купальники з яскравими квітами, рюшами, аплікаціями, пряжками, металевими кільцями. Також в моду входять лелітки, які гарно виблискують на сонці.



Актуальні купальники на літо / Фото Elle

До слова, цього літа в моді кілька речей, які варті уваги кожної модниці. Що придбати в червні, щоб стильно виглядати – читайте в нашому матеріалі.