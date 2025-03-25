5 весняних парфумів, які тримаються на шкірі найдовше – стійкі аромати, які не підведуть

Є кілька стійких весняних парфумів з нотами квітів, фруктів та улюблених спецій, які мають чудовий запах й довго тримаються на шкірі. Навесні більшість відмовляються від деревних та пряних парфумів, віддаючи перевагу сезонним ноткам, про які розповімо далі в матеріалі.

Незалежно від того, який аромат ми оберемо, один з головних критеріїв при виборі відповідної композиції є її тривалість зберігання на тілі, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Навіть ніжні, пудрові композиції можуть залишатися на шкірі з ранку до вечора. У добірці представлені різні варіанти парфумів, тож кожен зможе віднайти зі списку свій ідеальний аромат.

До речі! Якщо ви шукаєте для себе цікаві новинки, щоб мати особливий запах, то ми вже розповіли у матеріали про трендові позиції в парфумерії на 2025 рік.

Guerlain – Joyeuse Tubereuse

Це одні з найстійкіших квіткових парфумів. Верхні ноти складаються з туберози, жасмину самбака та лінії, а базові ноти складаються з ванілі, сандалу й ветиверу.



Парфуми, які довго тримаються на шкірі / Фото Pexels

Giorgio Armani – My Way Intense

Парфум має кілька версій, але саме цей флакон досить особливий. Він поєднує в собі ноти апельсинового цвіту, туберози, ванілі та жасмину, тому ідеально підходить для весняної пори. Парфум є інтенсивним, але досить тонким, спокусливим та стійким.



Парфуми, які довго тримаються на шкірі / Фото Pexels

Jo Malone – Peony & Blush Suede

Цей розкішний та освіжаючий аромат британського бренду захоплює поєднанням півонії, червоного яблука, жасмину, троянди й гвоздики. Квіткові та фруктові ноти контрастують зі шкірою в серці парфуму, що надає аромату чуттєвого характеру.



Парфуми, які довго тримаються на шкірі / Фото Pexels

Chanel – Gardenia

Свіжий та чуттєвий аромат ідеально підходить для весняного сезону. Верхні ноти складаються з апельсинового цвіту й зелених нот. Ноти серця наповнені гарденією, туберозою та жасмином, а базові ноти – ваніллю, мускусом, кокосом, ветивером та сандалом.



Парфуми, які довго тримаються на шкірі / Фото Pexels

Tom Ford – Bitter Peach

Цей парфум містить ноти апельсина, рому, ванілі, сандалового дерева та гіркого персика. Це розкішний та стійкий парфум, який є чудовим вибором для дня чи вечора.



Парфуми, які довго тримаються на шкірі / Фото Pexels

Щоб отримати максимальну віддачу від парфумів, слід пам’ятати, що шкіра повинна бути зволоженою, оскільки аромат набагато швидше випаровується на сухій шкірі.