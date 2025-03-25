Независимо от того, какой аромат мы выберем, один из главных критериев при выборе подходящей композиции является ее продолжительность хранения на теле, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Обратите внимание Легендарные духи, о которых все забыли: эти ароматы покорят сердца

Даже нежные, пудровые композиции могут оставаться на коже с утра до вечера. В подборке представлены различные варианты духов, поэтому каждый сможет найти из списка свой идеальный аромат.

Кстати! Если вы ищете для себя интересные новинки, чтобы иметь особый запах, то мы уже рассказали в материалы о трендовые позиции в парфюмерии на 2025 год.

Guerlain – Joyeuse Tubereuse

Это одни из самых стойких цветочных духов. Верхние ноты состоят из туберозы, жасмина самбака и линии, а базовые ноты состоят из ванили, сандала и ветивера.



Духи, которые долго держатся на коже / Фото Pexels

Giorgio Armani – My Way Intense

Парфюм имеет несколько версий, но именно этот флакон достаточно особенный. Он сочетает в себе ноты апельсинового цвета, туберозы, ванили и жасмина, поэтому идеально подходит для весенней поры. Парфюм является интенсивным, но достаточно тонким, соблазнительным и устойчивым.



Духи, которые долго держатся на коже / Фото Pexels

Jo Malone – Peony & Blush Suede

Этот роскошный и освежающий аромат британского бренда захватывает сочетанием пиона, красного яблока, жасмина, розы и гвоздики. Цветочные и фруктовые ноты контрастируют с кожей в сердце парфюма, что придает аромату чувственный характер.



Духи, которые долго держатся на коже / Фото Pexels

Chanel – Gardenia

Свежий и чувственный аромат идеально подходит для весеннего сезона. Верхние ноты состоят из апельсинового цвета и зеленых нот. Ноты сердца наполнены гарденией, туберозой и жасмином, а базовые ноты – ванилью, мускусом, кокосом, ветивером и сандалом.



Духи, которые долго держатся на коже / Фото Pexels

Tom Ford – Bitter Peach

Этот парфюм содержит ноты апельсина, рома, ванили, сандалового дерева и горького персика. Это роскошный и стойкий парфюм, который является прекрасным выбором для дня или вечера.



Духи, которые долго держатся на коже / Фото Pexels

Чтобы получить максимальную отдачу от духов, следует помнить, что кожа должна быть увлажненной, поскольку аромат гораздо быстрее испаряется на сухой коже.